Šlavimo įrenginys KM 70/30 C BP 2SB
KM 70/30 C BP 2SB, skirtas patalpų ir lauko kietiems paviršiams valyti – filtras su siurbimo funkcija, akumuliatoriumi varoma elektrinė cilindrinio šlavimo šepečio pavara ir šoninio šepečio pavara.
Rankinis šlavimo įrenginys KM 70/30 C BP 2SB – tai veiksmingas ir efektyvus sprendimas kietiems paviršiams valyti tiek lauke, tiek viduje. Cilindrinis šlavimo šepetys, šoninis šepetys ir ventiliatorius yra maitinami akumuliatoriumi ir žymiai padidina darbo komfortą: naudotojui bus lengva iššluoti kampus ir sunkiai pasiekiamas vietas, naudojant žymiai mažiau jėgos. Plokščias gofruotas oro filtras su aktyvaus siurbimo funkcija sumažina dulkių susidarymą net šalinant didelius smulkių dulkių kiekius ir padeda išlaikyti darbo aplinkos švarą. Šlavimo įrenginio cilindrinį šepetį galima reguliuoti, naudojant 6 padalų skalę ir pritaikant jo valymo našumą skirtingiems paviršiams. Praktiška papildomos įrangos, pvz., kibirų ir šiukšlių rinkimo įrankių, laikymo sistema palengvina darbą. Be to, įrenginį paprasta prižiūrėti, o norint pakeisti šoninį šepetį ir filtrą nereikia jokių įrankių. 36 V „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorių platforma užtikrina pakankamai galios bet kokioje situacijoje. Keičiamą akumuliatorių galima išimti, kad būtų lengviau transportuoti. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus kroviklis įsigyjami atskirai.
Savybės ir privalumai
Keičiamas ličio jonų akumuliatoriusGalima pasirinkti akumuliatoriaus veikimo laiką pagal valomą plotą. Greitas ir tarpinis įkrovimas - ilgesnis darbo laikas ir didesnis našumas. Šluojant rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas.
Plokščias gofruotas oro filtras su aktyvaus siurbimo funkcijaSumažina susidarančių dulkių kiekį ir užtikrina švarią darbo aplinką. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių. Rankinis filtro nukratytuvas užtikrina geriausius šlavimo rezultatus, netgi šluojant smulkias dulkes.
Praktiška priedų laikymo vietaĮvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio Didesnis efektyvumas, dedant mažiau pastangų. Lengva surinkti ir išmesti stambias šiukšles.
Stūmimo rankeną galima palenkti ir sureguliuoti, pasirenkant vieną iš trijų padėčių
- Sulankstoma stūmimo rankena leidžia taupyti vietą sandėliuojant.
- Reguliuojamas pagal naudotojo ūgį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pavaros tipas
|rankinis
|Maks. našumas (m²/h)
|3920
|Darbinis plotis (mm)
|480
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|700
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|980
|Konteinerio talpa bruto / neto (l)
|45 / 20
|Filtro plotas (m²)
|0,6
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|36
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|33,5
|Svoris su pakuote (kg)
|40,2
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Smulkių dulkių filtras
Įranga
- Elektrinė šlavimo pavara
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Rankinė filtro valymo sistema
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Sulankstomas šoninis šepetys
- Laipsniškai reguliuojamas šoninis šepetys
- Nešimo rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje