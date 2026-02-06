Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W Bp Pack
Akumuliatorinis KM 75/40 W Bp Pack stumiamas vakuuminis šlavimo įrenginys su patogia traukos pavara, akumuliatorius yra įtrauktas į standartinę komplektaciją ir elektroniniu būdu valdomas įmontuotas įkroviklis.
Didesnius nei 600 kvadratinių metrų plotus patalpose, pavyzdžiui, gamybiniuose pastatuose ar sandėliuose paprasta valyti, turime puikų sprendimą, mūsų kompaktiškam ir labai manevringam KM 75/40 W Bp Pack stumiamam vakuuminiam šlavimo įrenginiui su standartiniu akumuliatoriumi ir elektroniniu būdu valdomu įmontuotu įkrovikliu. Viršutinė šlavimo sistema su prijungiamu šoniniu šepečiu, šlavimo proceso reguliavimas ir pagrindinis šlavimo volas, kurį galima pakeisti be įrankių, garantuoja kruopščius ir greitus visų tipų kietų grindų valymo rezultatus - ir su pasirinktiniu kilimų šlavimo rinkiniu net ant tekstilinių grindų. Dėl efektyvaus galingo dulkių siurbimo ir mechaninio filtrų valymo procesų sąveikos vakuuminis šlavimo įrenginys veikia praktiškai be dulkių ir yra labai tylus. EASY Operation valdymo koncepcija, kilnojamas 40 litrų talpos atliekų konteineris su vežimėlio sistema, integruota traukos pavara su reguliuojamu šlavimo greičiu ir daugybė kitų sudėtingų detalių užtikrina maksimalų vartotojo patogumą dirbant ir todėl leidžia dirbti ilgai ir nepavargstant .
Savybės ir privalumai
Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.Šiukšlių konteineris su įleistomis rankenėlėmis - patogu išimti ir išvalyti. Trumpas išleidimo laikas.
Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu.1.8 m² filtruojamo ploto filtrai prailgina jų priežiūros bei keitimo intervalus. Ilgaamžis dėka poliesterio medžiagos Mechaniška filtro valymo sistema su ergonomiška rankena.
EASY valdymo koncepcijaPaprastas, patogus valdymas logiško visų valdymo elementų išdėstymo dėka. Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Labai lengva aptarnauti
- Filtrui ir šepečiui pakeisti nereikia įrankių, todėl atlikti reikalingą priežiūrą galima neatsižvelgiant į buvimo vietą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/W)
|24 / 400
|Maks. našumas (m²/h)
|3375
|Darbinis plotis (mm)
|550
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|750
|Konteinerio talpa (l)
|40
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|4,5
|Filtro plotas (m²)
|1,8
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Svoris (su priedais) (kg)
|125
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|125
|Svoris (su pakuote) (kg)
|134,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Komplektacija
- Plokščias gofruotas filtras: Pagamintas iš poliesterio
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Mobilus konteineris
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas suverčiant
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šoninis šepetys gali būti pakeltas / reguliuojamas
Videos
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje