Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W Bp Pack

Akumuliatorinis KM 75/40 W Bp Pack stumiamas vakuuminis šlavimo įrenginys su patogia traukos pavara, akumuliatorius yra įtrauktas į standartinę komplektaciją ir elektroniniu būdu valdomas įmontuotas įkroviklis.

Didesnius nei 600 kvadratinių metrų plotus patalpose, pavyzdžiui, gamybiniuose pastatuose ar sandėliuose paprasta valyti, turime puikų sprendimą, mūsų kompaktiškam ir labai manevringam KM 75/40 W Bp Pack stumiamam vakuuminiam šlavimo įrenginiui su standartiniu akumuliatoriumi ir elektroniniu būdu valdomu įmontuotu įkrovikliu. Viršutinė šlavimo sistema su prijungiamu šoniniu šepečiu, šlavimo proceso reguliavimas ir pagrindinis šlavimo volas, kurį galima pakeisti be įrankių, garantuoja kruopščius ir greitus visų tipų kietų grindų valymo rezultatus - ir su pasirinktiniu kilimų šlavimo rinkiniu net ant tekstilinių grindų. Dėl efektyvaus galingo dulkių siurbimo ir mechaninio filtrų valymo procesų sąveikos vakuuminis šlavimo įrenginys veikia praktiškai be dulkių ir yra labai tylus. EASY Operation valdymo koncepcija, kilnojamas 40 litrų talpos atliekų konteineris su vežimėlio sistema, integruota traukos pavara su reguliuojamu šlavimo greičiu ir daugybė kitų sudėtingų detalių užtikrina maksimalų vartotojo patogumą dirbant ir todėl leidžia dirbti ilgai ir nepavargstant .

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W Bp Pack: Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
Šiukšlių konteineris su įleistomis rankenėlėmis - patogu išimti ir išvalyti. Trumpas išleidimo laikas.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W Bp Pack: Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu.
Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu.
1.8 m² filtruojamo ploto filtrai prailgina jų priežiūros bei keitimo intervalus. Ilgaamžis dėka poliesterio medžiagos Mechaniška filtro valymo sistema su ergonomiška rankena.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W Bp Pack: EASY valdymo koncepcija
EASY valdymo koncepcija
Paprastas, patogus valdymas logiško visų valdymo elementų išdėstymo dėka. Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Labai lengva aptarnauti
  • Filtrui ir šepečiui pakeisti nereikia įrankių, todėl atlikti reikalingą priežiūrą galima neatsižvelgiant į buvimo vietą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Elektrinis
Pavara DC motoras
Pavara - Galia (V/W) 24 / 400
Maks. našumas (m²/h) 3375
Darbinis plotis (mm) 550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 750
Konteinerio talpa (l) 40
Įkalnės įveikimas (%) 12
Darbinis greitis (km/h) 4,5
Filtro plotas (m²) 1,8
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Svoris (su priedais) (kg) 125
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 125
Svoris (su pakuote) (kg) 134,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 1430 x 750 x 1190

Komplektacija

  • Plokščias gofruotas filtras: Pagamintas iš poliesterio
  • Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
  • Mobilus konteineris
  • Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
  • Atlenkiama rankena
  • Šlavimo principas suverčiant
  • Siurbimas
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Įkrovimo būsenos indikatorius
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Šoninis šepetys gali būti pakeltas / reguliuojamas
Videos
Pritaikymo sritys
  • Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
  • Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
  • Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
  • Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje
Priedai