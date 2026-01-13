Carpet Cleaner RM 519, 1l
Šķidrais mazgāšanas līdzeklis ar paātrinātas žūšanas formulu. Piemērots paklājiem, saloniem, automašīnu sēdekļiem utt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|1
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|6
|Svars (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 90 x 215
Produkts
- Ātra nožūšana
- Rūpīgi notīra
- Ideāli piemērots neregulārai lietošanai
- Made in Germany
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Pielietošanas veidi
- Ar paklāju klātas grīdas
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas sēdekļi