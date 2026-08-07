С приспособлением для чистки бочек BC 14/12 процесс чистки станет легким и экономичным как никогда прежде. Больше не нужно тратить силы на то, чтобы перевернуть бочку – просто опустите приспособление прямо в бочку или другой резервуар и начинайте чистку. По окончании чистки достаточно простого движения рукой, чтобы быстро переключить приспособление с режима высокого давления на режим всасывания и привести бочку в состояние готовности к использованию. Вся схема настолько убедительна, что Государственный научно-исследовательский институт виноградарства и плодоводства в Вайнсберге даже использует наше приспособление для чистки бочек в учебных целях и мойки барриков.