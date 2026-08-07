Aparat de curățat butoaie BC 14/12
Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.
Acest kit de duze îmbunătățește performanța dispozitivului pentru sablare umedă de la Kärcher. Constă din duza de sablare umedă și adaptorul duzei. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Propulsie
|Electric
|Număr de duze (Bucată)
|2
|Debit (l/h)
|1400
|Numărul de rotaţii (rpm)
|62
|Lungimea de instalare (mm)
|315 - 900
|Tensiune (V)
|115 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Deschidere rezervor (mm)
|min. 40
|Temperatură (°C)
|max. 80
|Greutate (kg)
|4,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1170