Cutie cu accesorii pentru bicicleta
Cutie cu accesorii optime pentru curatarea bicicletelor.
Cu accesoriile potrivite, puteți curăța biciclete și echipamente pentru biciclete. Peria universală cu peri moi poate fi atașată la pistolul de declansare și îndepărtează murdăria persistenta. Cu ajutorul agentului de curățare, puteți indeparta murdăria tipică de pe bicicletă și componentele sensibile. Și cu o laveta din microfibre din lână de înaltă calitate, obiectele curățate pot fi apoi uscate înainte de a fi depozitate. Pentru a depozita accesoriile, utilizați cutia furnizată, care poate fi atașată la partea inferioară a aparatului de spălat cu presiune.
Caracteristici si beneficii
Accesorii
- Poate fi fixat in partea de jos, deci totul este bine depozitat.
Perie universală
- Indeparteaza chiar si murdăria persistenta.
Accesorii de curățat biciclete
- Pentru curatarea optima a bicicletelor si echipamemtelor.
Laveta din microfibre de înaltă calitate
- Pentru uscarea obiectelor curățate înainte de a fi depozitate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|80% poliester, 20% poliamidă
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Cutie depozitare
- Perie universală
- Laveta microfibre
- Curățitor bicicletă
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Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Carucioare