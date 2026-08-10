Cu accesoriile potrivite, puteți curăța biciclete și echipamente pentru biciclete. Peria universală cu peri moi poate fi atașată la pistolul de declansare și îndepărtează murdăria persistenta. Cu ajutorul agentului de curățare, puteți indeparta murdăria tipică de pe bicicletă și componentele sensibile. Și cu o laveta din microfibre din lână de înaltă calitate, obiectele curățate pot fi apoi uscate înainte de a fi depozitate. Pentru a depozita accesoriile, utilizați cutia furnizată, care poate fi atașată la partea inferioară a aparatului de spălat cu presiune.