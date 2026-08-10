Perii rotative pentru suprafețe din piatră

Accesoriu ideal pentru curățarea terasei, set-ul de role din 2 bucati pentru PCL 4. Îndepărtează cu ușurință creșterea ierburilor sau mușchiul de pe suprafețele din piatră în aer liber.

Set-ul de perii cu role din 2 bucati este accesoriu ideal pentru PCL 4, special adaptat pentru curățarea temeinică și uniformă a suprafețelor din piatră din zona exterioară. Mizeria de suprafață, cum ar fi creșterea ierburilor sau mușchiul, pot fi ușor îndepărtate, pentru rezultate excelente de curățare a terasei.

Caracteristici si beneficii
Curăță suprafețele netede de piatră complet și uniform
Material special adaptat sarcinii de curățare
Profil optimizat al periei pentru curățarea suprafețelor netede din piatră

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 100 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova