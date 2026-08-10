Perii rotative pentru suprafețe din piatră
Accesoriu ideal pentru curățarea terasei, set-ul de role din 2 bucati pentru PCL 4. Îndepărtează cu ușurință creșterea ierburilor sau mușchiul de pe suprafețele din piatră în aer liber.
Set-ul de perii cu role din 2 bucati este accesoriu ideal pentru PCL 4, special adaptat pentru curățarea temeinică și uniformă a suprafețelor din piatră din zona exterioară. Mizeria de suprafață, cum ar fi creșterea ierburilor sau mușchiul, pot fi ușor îndepărtate, pentru rezultate excelente de curățare a terasei.
Caracteristici si beneficii
Curăță suprafețele netede de piatră complet și uniform
Material special adaptat sarcinii de curățare
Profil optimizat al periei pentru curățarea suprafețelor netede din piatră
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 100 x 100
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane