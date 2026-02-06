Puternică și manevrabilă: alimentată de două baterii de 18 V și de un motor fără perii de 36 V, LMO 4-18 Dual este soluția ideală pentru peluze de până la 450 m². Greutatea redusă face ca mașina de tuns iarba să fie deosebit de manevrabilă și agilă. Poate fi împinsă fără efort chiar și pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 37 cm, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință pe cinci niveluri, între 25 și 65 mm. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tuns iarba în timpul cositului. Pieptenele de gazon captează automat iarba chiar și atunci când aceasta crește aproape de margini. Cu sistemul de tuns 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon prin intermediul modulului de mulcire, pentru a acționa ca îngrășământ, sau, ca alternativă, sunt colectate în recipientul mare de colectare a ierbii de 40 de litri - pentru o tăiere neîntreruptă pentru mai mult timp. Înălțimea barei de ghidare poate fi reglată pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există un mâner mare și robust pentru transportul pe scări și peste trepte. Compatibil cu toate bateriile interschimbabile de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.