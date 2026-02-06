Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 4-18 Dual
Funcționează cu două baterii de 18 V pentru un motor puternic de 36 V, cu o lățime de tăiere de 37 cm - ideală pentru peluze de până la 450 m².
Puternică și manevrabilă: alimentată de două baterii de 18 V și de un motor fără perii de 36 V, LMO 4-18 Dual este soluția ideală pentru peluze de până la 450 m². Greutatea redusă face ca mașina de tuns iarba să fie deosebit de manevrabilă și agilă. Poate fi împinsă fără efort chiar și pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 37 cm, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință pe cinci niveluri, între 25 și 65 mm. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tuns iarba în timpul cositului. Pieptenele de gazon captează automat iarba chiar și atunci când aceasta crește aproape de margini. Cu sistemul de tuns 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon prin intermediul modulului de mulcire, pentru a acționa ca îngrășământ, sau, ca alternativă, sunt colectate în recipientul mare de colectare a ierbii de 40 de litri - pentru o tăiere neîntreruptă pentru mai mult timp. Înălțimea barei de ghidare poate fi reglată pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există un mâner mare și robust pentru transportul pe scări și peste trepte. Compatibil cu toate bateriile interschimbabile de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.
Caracteristici si beneficii
18 V + 18 V = 36 V de putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii Li-Ion de 18 V.
Motor puternic fără periiPentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
iPowerPerformanță mai bună și durată de funcționare optimizată a bateriei. Datorită controlului inteligent al motorului, viteza se adaptează automat la condițiile de tăiere a gazonului.
Sistem de tăiere 2-in-1
- Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii.
- Funcția de mulcire: prin utilizarea accesoriului de mulcire, iarba tăiată este distribuită ca îngrășământ natural pe gazon.
- Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Umplerea eficientă a recipientului de colectare a ierbii
- Datorită fluxului de aer optimizat, recipientul colector de iarbă se umple până la 95%. Acest lucru înseamnă mai puține opriri în timpul lucrului.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Cu o singură mișcare, înălțimea de tăiere poate fi ajustată cu ușurință la unul dintre cele cinci niveluri, de la 25 mm la 65 mm.
Cosirea la marginea gazonului
- Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Design pentru economisirea spațiului
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|37
|Înălțime de tăiere (mm)
|25 - 65
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|40
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Variantă: Bateriile și încărcătorul nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Maner de ghidare, reglabilă in înălțime
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon