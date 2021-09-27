Curățenie intermediară mai frecventă

Viața cu un câine, o pisică, un porcușor de Guineea, un hamster sau un iepure în casă înseamnă că, în general, o curățenie generală o dată pe săptămână sau chiar o dată la două săptămâni nu este suficientă. Părul animalelor de companie, resturile de alimente, murdăria adusă din exterior sau chiar un mic accident în perioada în care acesta se obișnuiește cu viața în interior vă poate determina să apelați la aparatul de curățat mai curând. Trebuie să alocați suficient timp din ziua dumneavoastră pentru aceste activități. O mare parte din murdărie este limitată la o anumită zonă. Murdăria adusă din exterior se acumulează, în general, în jurul zonei de intrare, fânul în jurul căsuței iepurelui și nisipul în jurul litierei pisicii, în momentul în care pisica pleacă sau sapă în ea.

În aceste cazuri, este bine să aveți la îndemână o perie și un făraș. Un aspirator vertical sau o mătură electrică sunt și mai bune, eliminând acea murdărie instant în numeroase situații.