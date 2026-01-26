Modelul SP 22.000 Dirt este cea mai puternică pompă submersibilă pentru apă murdară de la Kärcher. Cu o capacitate de până la 22.000 l/h, este perfectă pentru sarcini de drenaj deosebit de dificile, cum ar fi în iazuri mari de grădină, subsoluri inundate sau gropi de construcție. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 30 mm. În cazul în care particulele de murdărie mai mari pun în pericol să producă un blocaj, prefiltrul integrat din oțel inoxidabil poate fi tras în jos pentru a proteja rotorul pompei. Etanșarea cu inel de glisare, utilizată și în gama Professional, asigură o durată de viață foarte lungă. Există chiar și opțiunea de a extinde garanția la cinci ani. Întrerupătorul cu flotor permite alte funcții practice: Acesta pornește și oprește automat pompa în funcție de nivelul apei, previne funcționarea în gol și înălțimea sa poate fi reglată. De asemenea, poate fi fixat astfel încât pompa submersibilă să pompeze până la o adâncime de 35 mm în timpul funcționării continue. Filetul de conectare Quick Connect permite, de asemenea, conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".