Pompa submersibila pentru apa murdara SP 22.000 Dirt
Modelul SP 22.000 Dirt robust și fiabil: Pompa submersibilă pentru apă murdară cu prefiltru integrat și întrerupător cu flotor reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate.
Modelul SP 22.000 Dirt este cea mai puternică pompă submersibilă pentru apă murdară de la Kärcher. Cu o capacitate de până la 22.000 l/h, este perfectă pentru sarcini de drenaj deosebit de dificile, cum ar fi în iazuri mari de grădină, subsoluri inundate sau gropi de construcție. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 30 mm. În cazul în care particulele de murdărie mai mari pun în pericol să producă un blocaj, prefiltrul integrat din oțel inoxidabil poate fi tras în jos pentru a proteja rotorul pompei. Etanșarea cu inel de glisare, utilizată și în gama Professional, asigură o durată de viață foarte lungă. Există chiar și opțiunea de a extinde garanția la cinci ani. Întrerupătorul cu flotor permite alte funcții practice: Acesta pornește și oprește automat pompa în funcție de nivelul apei, previne funcționarea în gol și înălțimea sa poate fi reglată. De asemenea, poate fi fixat astfel încât pompa submersibilă să pompeze până la o adâncime de 35 mm în timpul funcționării continue. Filetul de conectare Quick Connect permite, de asemenea, conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Comutator flotor ajustabil pe verticalăCrește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol
Conectare rapidăFir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2"
Concepută pentru apa murdară
- Evacuarea apei reziduale cu impuritati de pana la 30 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Prefiltru integrat rezistent de otel inoxidabil
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|750
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 22000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|8
|Presiune (bar)
|max. 0,8
|Granulație (mm)
|max. 30
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|35
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|35
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Piesa de racord cu furtun: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate
- Prefiltru integrat din oțel inoxidabil
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru drenarea excavarilor din constructii de pana la max 100 mp