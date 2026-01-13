Aspersor pulverizare CS 90 Spike
Aspersor circular CS 90, puternic, ideal pentru udarea suprafetelor mici, gradini si potrivit pentru utilizarea pe suprafete inegale sau înclinate. Zona de udare: 64 mp.
Aspersorul circular CS 90 cu crampoane puternice este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si este adecvat pentru utilizarea pe suprafete neuniforme sau in panta. Suprafata maxima de irigare de 64 m2. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile de prindere. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Tija robusta pentru subsol neuniform sau in panta
- Stabilitate si robustete garantate
Specificații tehnice
Date tehnice
|Volum apa
|24 l/min
|diametru de stropire - 2 bari
|9 m
|diametru de stropire - 4 bari
|9 m
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|58 x 105 x 243