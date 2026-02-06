Aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA Re!Plast întruchipează sustenabilitate, igiena, putere maximă de aspirare și durabilitate. Fabricat din materiale reciclate 60%*, energia necesară pentru producerea acestuia este deja semnificativ redusă, iar utilizarea de materii prime valoroase este redusă la minimum. Datorită filtrului HEPA 14, certificat conform standardului de testare DIN EN 1822:2019, cu un grad de filtrare și separare de 99,995% inclus ca standard, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast îndeplinește și cele mai înalte standarde de siguranță pentru zonele cu cerințe stricte de igienă. Chiar și cele mai mici particule, cum ar fi virușii, aerosolii și germenii, care măsoară doar câțiva micrometri, sunt aspirate în mod fiabil. Aspiratorul generează un vaccum de 235 mbar la o putere de 850 de wați, făcând posibilă atingerea unei puteri maxime de aspirare cu un zgomot scăzut de funcționare de doar 61 dB(A) – ideal pentru locații sensibile la zgomot. Cu o capacitate de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kilograme, un mâner de transport ergonomic, aspiratorul uscat compact garantează o utilizare fără oboseală pe perioade prelungite și este ușor de transportat. Accesoriile precum tubul de aspirație și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe aspirator. Este furnizat un sac de filtru din fleece.