Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic
Ușor și ergonomic: T 7/1 Classic cu sac de filtrare din fleece standard este un aspirator din clasa de bază, cu un raport preț-performanță bun, putere mare de aspirare și suport pentru cablu.
Cu o putere de 850 Watt, aspiratorul compact pentru praf uscat T 7/1 Classic produce un vid impresionant de 23,0 kPa. Aspiratorul este plăcut silențios, cu doar 63 dB(A). Aparatul are un furtun de aspirare lung de 2,0 metri și este foarte ușor, cântărind 3,5 kilograme. Cotul turnat permite perioade lungi de lucru fără oboseală. Bunele proprietăți de deplasare ale aspiratorului pentru praf uscat se datorează șasiului cu 2 roți fixe și 2 roți pivotante. O bară de protecție circumferențială asigură că recipientul rezistent la impact de 7,5 litri nu cauzează daune mobilierului etc. T 7/1 Classic vine standard cu un sac de filtrare din fleece.
Caracteristici si beneficii
Greutate scăzutăTransport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Permite lucrul îndelungat, fără oboseală.
Coș principal permanent de filtrareFabricat din fleece. Sustenabil: se poate spăla manual la 30 °C.
Putere de aspirare remarcabilăCalitate profesională. Raport preț/performanță bun.
Cârlig pentru cablu
- Depozitare ușoară a cablului de alimentare.
- Fixarea sigură a cablului în timpul transportului.
Bara de protectie robusta
- Protejează mobila, pereții și mașinile împotriva deteriorării.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|7
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Cârlig pentru cablu
Domenii de intrebuintare
- Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
- Covor