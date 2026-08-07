Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic

Ușor și ergonomic: T 7/1 Classic cu sac de filtrare din fleece standard este un aspirator din clasa de bază, cu un raport preț-performanță bun, putere mare de aspirare și suport pentru cablu.

Cu o putere de 850 Watt, aspiratorul compact pentru praf uscat T 7/1 Classic produce un vid impresionant de 23,0 kPa. Aspiratorul este plăcut silențios, cu doar 63 dB(A). Aparatul are un furtun de aspirare lung de 2,0 metri și este foarte ușor, cântărind 3,5 kilograme. Cotul turnat permite perioade lungi de lucru fără oboseală. Bunele proprietăți de deplasare ale aspiratorului pentru praf uscat se datorează șasiului cu 2 roți fixe și 2 roți pivotante. O bară de protecție circumferențială asigură că recipientul rezistent la impact de 7,5 litri nu cauzează daune mobilierului etc. T 7/1 Classic vine standard cu un sac de filtrare din fleece.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic: Greutate scăzută
Greutate scăzută
Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Permite lucrul îndelungat, fără oboseală.
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic: Coș principal permanent de filtrare
Coș principal permanent de filtrare
Fabricat din fleece. Sustenabil: se poate spăla manual la 30 °C.
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic: Putere de aspirare remarcabilă
Putere de aspirare remarcabilă
Calitate profesională. Raport preț/performanță bun.
Cârlig pentru cablu
  • Depozitare ușoară a cablului de alimentare.
  • Fixarea sigură a cablului în timpul transportului.
Bara de protectie robusta
  • Protejează mobila, pereții și mașinile împotriva deteriorării.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Vacuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Debit aer (l/s) 40
Performanță evaluată (W) 850
Capacitate container (l) 7
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 62
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză podea comutabilă
  • Duza pentru spații înguste
  • Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Filtru de protecție a motorului
  • Coș de filtrare permanent: Pâslă

Echipament

  • Material container: Plastic
  • Cârlig pentru cablu
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic
Domenii de intrebuintare
  • Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
  • Covor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova