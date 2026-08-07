Cu o putere de 850 Watt, aspiratorul compact pentru praf uscat T 7/1 Classic produce un vid impresionant de 23,0 kPa. Aspiratorul este plăcut silențios, cu doar 63 dB(A). Aparatul are un furtun de aspirare lung de 2,0 metri și este foarte ușor, cântărind 3,5 kilograme. Cotul turnat permite perioade lungi de lucru fără oboseală. Bunele proprietăți de deplasare ale aspiratorului pentru praf uscat se datorează șasiului cu 2 roți fixe și 2 roți pivotante. O bară de protecție circumferențială asigură că recipientul rezistent la impact de 7,5 litri nu cauzează daune mobilierului etc. T 7/1 Classic vine standard cu un sac de filtrare din fleece.