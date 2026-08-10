Mop din bumbac, 40 cm
Buclele și marginile exterioare ale acestei lavete de mop sunt realizate în principal din bumbac moale. Cu clapetă pentru utilizare cu sistemul de mop plat cu găleată și presă de la Kärcher.
Utilizare simplă și fără contact datorită clapetei și perfect pentru volume foarte mari de murdărie, inclusiv pe podele inegale: mopul din bumbac de la Kärcher. Buclele și marginile exterioare ale lavetei mopului au un conținut ridicat de bumbac, distribuția uniformă a buclelor asigură preluarea optimă a murdăriei și absorbția umidității și, în combinație cu marginile exterioare dispuse strâns, o preluare foarte bună a murdăriei grosiere, cu un comportament de alunecare bun în același timp. În plus, laveta are un total de 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem de codare pe culori, mopul poate fi atribuit clar unei anumite părți ce trebuie curățată și contaminarea încrucișată este prevenită eficient - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul din bumbac este perfect pentru utilizare în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cărucior cu o singură găleată și presă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|CLASSIC
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Structura podelei
|Netedă și ușor structurată
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Flapsuri
|Material textil
|Amestec de bumbac
|Structura textila
|Scamă tip buclă
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 250
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă