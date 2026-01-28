Masina de spalat pardoseli BD 80/100 W Bp Classic *EU
Lățimea de lucru de 80 cm si volumul rezervorului de 100 litri garantează o curățare eficientă durată lungă de lucru cu mașina de spălat pardoseli BD 80/100 W Bp Classic.
Motorul puternic de tracțiune, care ajută la urcarea fără efort a pantelor, este una dintre cele mai importante caracteristici ale mașinii noastre de spălat pardoseli condusă manual BD 80/100 W Bp Classic. Mașina ghidată manual, acționată cu acumulatori, este pregătită optim pentru aplicații zilnice, precum și pentru aplicații dificile. De exemplu, componentele extrem de solicitate, cum ar fi racletele și capul de frecare cu peria disc, sunt fabricate din aluminiu turnat solid și, de asemenea, rezistă la solicitări extrem de ridicate. Conceptul de operare încercat și testat cu clemă elastică pe partea din spate a mânerului, creșterea simplă a presiunii de contact a periei de la 40 la 68 de kilograme pentru murdărie deosebit de persistentă sau pentru decapare, precum și viteza de deplasare și de curățare variabilă liniar până la 5 km/h, sunt caracteristici care oferă confort utilizatorului. Lățimea mare de lucru de 80 de centimetri și rezervorul de 100 de litri fac posibile aplicații de curățare eficiente și de lungă durată și obținerea unor performanțe de suprafață de până la 4800 m² pe oră. Conceptul inteligent este completat de adaptorul Home Base, care permite transportul echipamentelor manuale de curățare, contribuind astfel la o eficiență și mai mare și sporind în mod semnificativ confortul utilizatorului.
Caracteristici si beneficii
Componentele supuse unui grad mare de solicitare, cum ar fi lamela și capul de frecare sunt realizate din aluminiu de înaltă calitateConcept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.
Presiunea de contact a periei poate fi reglată în 2 treptePoate fi crescută manual de la standardul de 40 kg la 68 de kilograme, dacă acest lucru este necesar. Presiune de contact scăzută în cazul unui grad redus de murdărire sau a pardoselilor pretențioase. Presiune de contact crescută în cazul unui grad mare de murdărie sau pentru exfoliere.
Motor de tracțiune de 300 de wați, eficient și puternicAjută de asemenea la urcarea cu ușurință a rampelor, economisind energia utilizatorului. Viteza de deplasare poate fi reglată prin intermediul potențiometrului aflat la îndemână.
Elemente de comandă colorate, foarte vizibile
- Elementele de comandă codificate pe culori, simplifică operarea și scurtează timpul de învățare.
Sistem inteligent Home Base
- Opțiuni de fixare a echipamentelor manuale de curățare, cum ar fi cârlige, containere, mop etc.
Mașină ieftină din gama clasică
- Valoare deosebită pentru preț.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|810
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1090
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|100 / 100
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 4000
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2400
|Baterie (V)
|24
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|63 - 65
|Puterea motorului (W)
|max. 1900
|Greutate totală admisă (kg)
|435
|Greutate fără accesorii (kg)
|110,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Ideală pentru curăţarea de întreţinere în comerţul cu amănuntul, magazine de bricolaj, centre comerciale, industrie, aeroporturi.