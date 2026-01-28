Masina de spalat pardoseli Mop electric profesional BR 30/1 C Bp Pack *EU
BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat de baterie, conceput pentru întreținerea și curățarea podelei în spații mici. Oferă o performanță superioară de curățare și uscare prin intermediul tehnologiei cu role din microfibră, perfectă pentru toate tipurile de pardoseală, inclusiv pardoselile cu gresie și suprafețe de sigurantă.
Caracteristici si beneficii
Rezultate excelente de curățare
Timp de uscare redus
Nivel ridicat de igienă
Poziție de parcare cu suporturi dedicate
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Funcție integrată de pre-măturare cu pieptene pentru păr
Design compact și extrem de robust
Potrivit pentru dezinfecția podelelor cu Detergent Dezinfectant RM 732
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|1 / 0,7
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|3
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 60
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|39 / 65
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|500 - 650
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|40
|Consumul de apă (ml/min)
|30
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 55
|Puterea motorului (W)
|70
|Greutate totală admisă (kg)
|12
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Perie rolă: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Soluția ideală pentru birouri, cabinete medicale, zone de recepție, hoteluri și restaurante.
- Potrivit pentru curățarea podelelor din cantine, școli și spitale
- Ideal pentru birouri, cladiri de birouri, hoteluri, restaurante, cabinete de avocatura, spitale si scoli