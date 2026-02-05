Batteridrevet askesuger AD 2 Trådløs
AD 2 Trådløs er en kraftig, batteridrevet askesuger med gjennomgående høy sugekraft takket være integrert ReBoost-funksjon for filterrengjøring. Ideell for rengjøring av peis og griller.
Vår batteridrevne askesuger gjør det enkelt å raskt fjerne aske fra peisen, grillen eller bålpannen. Det kraftige 18V batteriet er utskiftbart og viser gjenværende arbeidstid på LCD-displayet med Real Time Technology. Det er enkelt og effektiv å rense filteret med et knappetrykk hvor ReBoost-funksjonen sørger for at du har god sugeevne til enhver tid. Grovt smuss, aske og fitn støv suges lett opp - også på steder der det er vanskelig å komme til takket være det skrå munnstykket. Den fleksible slangen og filteret er belagt med metall og beholderen på 14L er flammeresistent slik at glør ikke kan gjøre skade. Plassbesparende lagring med låsing for slangen.
Egenskaper og fordeler
18 V Battery Power utskiftbart batteriMaksimal bevegelsesfrihet takket være trådløs håndtering. Sanntidsteknologi med LCD-skjerm for visning av batteriets ladetilstand. Kompatibel med alle enheter i 18V Kärcher Battery Power segmentet.
Flammebestandig materiale, metallbeholder og metallslange (kappe)Maksimal sikkerhet ved støvsuging av aske - også ved feil bruk.
Kärcher ReBoost filterrengjøringsteknologi - filterrengjøring ved å trykke på en knappKraftig filterrengjøring ved å trykke på en knapp. For jevn høy sugekraft og store mengder smuss.
Enkeltfiltersystem (flammehemmende) med robust, flatefilter og grovt smussfilter av metall
- Med robust flatefilter filter og grovt smussfilter av metall.
- For å lett tømme og rengjøre beholderen uten å komme i kontakt med smuss.
- Ekstremt enkel å håndtere takket være rask fjerning av filteret i bare ett trinn.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|200
|Sugeeffekt (W)
|45
|Støvsuger (mBar)
|maks. 95
|Luftmengde (l/s)
|maks. 22
|Beholderkapasitet (l)
|14
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 13 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Støynivå (dB)
|78
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Sugeslange lengde: 1.2 m
- Sugeslange materiale: metallbelagt
- Flatfilter: 1 Stk, Polyster
- Grovsmussfilter
- Grovfilter, materiale: Metall
Utstyr
- Beholdermateriale: Metall
- Intelligent display: integrert i batteriet
- Filterrensfunksjon
- Hvileposisjon
- Komfortabelt håndtak på beholderen
- Oppbevaring for mindre deler
Videoer
Bruksområder
- Aske
- Peiser, ovner m.m.
- Griller
