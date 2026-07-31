Grovstøvsuger WD 2
Praktisk og hendig grovstøvsuger med robust 12 L plastbeholder, skumfilter,1,9 m sugeslange til renhold i bil, entré, kjeller, verksted/ hobbyrom, samt oppsug av små mengder væske.
Med Kärcher WD 2 grovstøvsuger holder du det rent uansett om det er grovt smuss, fint støv eller små mengder væske som skal fjernes. Med WD 2 i hjemmet har du en praktisk hjelper for rengjøring i bil, inngangsparti, kjeller, verksted/ hobbyrom m.m. Pose er kun nødvendig ved oppsug av fint støv. WD 2 er en hendig og kompakt grovstøvsuger med 12 L beholder i solid plast. Energieffektiv motor sørger for en sugesterk grovstøvuger selv med med et strømforbruk på bare 1000 W. Maskinen er utstyrt med mange praktiske løsninger som f.eks. innovativ sugeslange, og et regulerbart gulvmunnstykke med klipsfester for optimalt oppsug av alle typer smuss. Alt utstyr kan lagres sikkert og praktisk på maskinen, og det er egen festeanordning for gulvmunnstykket. WD 2 har ergonomisk håndtak, "pull & push" låsesystem for enkel åpning og lukking av beholderen.
Egenskaper og fordeler
Innovativt gulvmunnstykke
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
- Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig oppbevaring av sugeslange, strømkabel og tilbehør
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Muliggjør praktisk transport av enhet.
Kompakt design
- Fleksibel med mange bruksområder.
- Plassbesparende oppbevaring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Sugeeffekt (W)
|180
|Beholderkapasitet (l)
|12
|Beholdermateriale
|Plast
|Strømledning (m)
|4
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|369 x 337 x 430
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.9 m
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Skumfilter: 1 Stk
Utstyr
- Ledningskrok
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
Videoer
Bruksområder
- Inngangsparti
- Bilinteriør
- Væsker
Tilbehør
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