Grovstøvsuger WD 3 Premium Car

Svært kraftig og energieffektiv grøvstøvsuger med beholder i rustfritt stål og patronfilter. Tilbehøret er velegnet for innvendig rengjøring av bil. Med andre ord en veldig bra bilstøvsuger.

Grovstøvsugeren WD 3 Premium Car er en hendig og kompakt grovstøvsuger med tilbehør spesielt beregnet for innvendig rengjøring av bil. Den har 17 L beholder i solid rustfritt stål og er svært sugesterk selv med et strømforbruk på bare 1000 W. Med denne holder du det rent uansett om det er grov skitt, fint støv eller mindre mengde væske som skal fjernes, og du har en perfekt hjelper for rengjøring av bilen. Bilstøvsugeren er utstyrt med mange praktiske løsninger som f.eks. patronfilter for enkel støvsuging av både tørt og vått smuss uten bytte av filter. Den har en smart sugeslange, og et regulerbart gulvmunnstykke med klipsfester, 2 strips i gummi, og 2 børstestrips for optimalt oppsug av alle typer smuss. Alt utstyr kan lagres sikkert og praktisk på maskinen, og det er egen festeanordning for gulvmunnstykket. WD 3 Premium Car har avtakbart håndtak, praktisk blåsefunksjon, og "pull& push" låsesystem for enkel åpning og lukking av beholder.

Egenskaper og fordeler
Grovstøvsuger WD 3 Premium Car: Patronfilter
Patronfilter
For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Grovstøvsuger WD 3 Premium Car: Innovativt munnstykke og sugeslange
Innovativt munnstykke og sugeslange
For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt. For praktisk og fleksibel støvsuging.
Grovstøvsuger WD 3 Premium Car: Avtakbart håndtak
Avtakbart håndtak
Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen. For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk blåsefunksjon
  • Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
  • Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Praktisk festeanordning
  • Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Praktisk kabel og tilbehørsoppbevaring
  • Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig oppbevaring av sugeslange, strømkabel og tilbehør
"Pull & Push" låsesystem
  • For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
  • Maskinen er enkel og praktisk å frakte.
Kompakt design
  • Fleksibel med mange bruksområder.
  • Plassbesparende oppbevaring.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Sugeeffekt (W) 200
Beholderkapasitet (l) 17
Beholdermateriale Rustfritt stål
Strømledning (m) 4
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Vekt uten tilbehør (kg) 5,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,6
Mål (L x B x H) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2 m
  • Avtakbart håndtak
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 0.5 m
  • Sugesrør bredde: 35 mm
  • Sugesrør materiale: Plast
  • Våt- og tørrmunnstykke: klips
  • Fugemunnstykke
  • Ekstra langt fugemunnstykke (350 mm)
  • Sugebørste med myk bust
  • Sugebørste med hard bust
  • Endemunnstykke for store flater

Utstyr

  • Patronfilter: Cellulose
  • Blåsefunksjon
  • Ledningskrok
  • Oppbevaringsposisjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Solid støtfanger
Grovstøvsuger WD 3 Premium Car
Grovstøvsuger WD 3 Premium Car
Grovstøvsuger WD 3 Premium Car

Videoer

Bruksområder
  • Verksted
  • Hobbyrom
  • Kjeller
  • Inngangsparti
  • Bilinteriør
  • Væsker
Tilbehør
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