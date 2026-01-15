Motorsag CSW 18-30 Battery
Enkel å bruke, allsidig og perfekt til stell av trær: den lette motorsagen CNS 18-30 Battery med system for stramming av kjede uten bruk av verktøy.
Takket være den lave vekten og ideelle sverdlengden er den batteridrevne motorsagen CNS 18-30 Battery fra Kärcher perfekt til praktisk og allsidig bruk innenfor trepleie. Fremragende kjedehastighet gjør kappingen rask og lett. Kjedestrammesystemet, som ikke krever bruk av verktøy, og den automatiske kjedesmøringen gjør den batteridrevne motorsagen svært enkel å bruke. Kombinasjonen av motorsagbrems og totrinns aktivering gjør den spesielt sikker. Sag, sverd, kjede, sverdbeskyttelse og oljeflaske inngår i pakken.
Egenskaper og fordeler
Kjedespenning uten behov for verktøyKjedet strammes enkelt med hjulet
Automatisk smøring av kjedet
Kickback-beskyttelseKjededet stopper umiddelbart - for maksimal sikkerhet i tilfelle rekyleffekt.
Hurtighet i topklasse
- Kjedehastighet på 10 m / s - for raskt kappearbeid.
Sikkerhetslåsing
- Forhindrer utilsiktet oppstart av motorsagen.
Transparent oljetank
- Du kan når som helst sjekke oljenivået i et gjennomsiktig inspeksjonsvindu.
Børsteløs motor
- For lengre kjøretid og forbedret levetid for enheten.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Føringsskinne (cm)
|30
|Kjedehastighet (m/s)
|10
|Kjedestigning
|3/8" LP
|Antall drev
|45
|Kapasitet oljetank (ml)
|200
|Garantert lydeffektnivå (dB)
|101
|Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Drift
|Børsteløs motor
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Performanceingcharge *g (kutt)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|690 x 230 x 245
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Føringsskinne
- Sagkjede
- Oljeflaske
Utstyr
- Kjedebeskyttelse
- Kjedespenning uten behov for verktøy
- Automatisk smøring av kjedet
- Kjedebrems
- Oljenivåindikator
Videoer
Bruksområder
- Grener
- Felle småtrær
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.