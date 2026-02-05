Motorsag CSW 36-35 Battery
Med høy hastighet og langt sverd er motorsagen CNS 36-35 Battery perfekt til krevende trepleieoppgaver.
Selv tykke grener er ikke noe problem for motorsagen CNS 36-35 Battery takket være den fremragende hastigheten og optimale kappebredden. Kjedestrammesystemet, som ikke krever bruk av verktøy, og den automatiske kjedesmøringen gjør bruken svært enkel – det være seg for proffe eller nybegynnere. Motorsagbremsen og systemet med to brytere ivaretar sikkerheten under bruk. Følgende inngår i pakken: batteridrevet motorsag, sverd, kjede, sverdbeskyttelse og oljeflaske.
Egenskaper og fordeler
Kjedespenning uten behov for verktøyKjedet strammes enkelt med hjulet
Automatisk smøring av kjedet
Kickback-beskyttelseKjededet stopper umiddelbart - for maksimal sikkerhet i tilfelle rekyleffekt.
Hurtighet i topklasse
- Høy kjedehastighet på 21 m / s - for raskt kappearbeid.
Sikkerhetslåsing
- Forhindrer utilsiktet oppstart av motorsagen.
Transparent oljetank
- Du kan når som helst sjekke oljenivået i et gjennomsiktig inspeksjonsvindu.
Børsteløs motor
- For lengre kjøretid og forbedret levetid for enheten.
36 V Battery Power batteriplattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Føringsskinne (cm)
|35
|Kjedehastighet (m/s)
|21
|Kjedestigning
|3/8" LP
|Antall drev
|52
|Kapasitet oljetank (ml)
|190
|Garantert lydeffektnivå (dB)
|104
|Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Drift
|Børsteløs motor
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Performanceingcharge *g (kutt)
|maks. 200 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 50 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|825 x 222 x 235
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Føringsskinne
- Sagkjede
- Oljeflaske
Utstyr
- Kjedebeskyttelse
- Kjedespenning uten behov for verktøy
- Automatisk smøring av kjedet
- Kjedebrems
- Oljenivåindikator
Bruksområder
- Grener
- Felle småtrær
