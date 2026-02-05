Motorsag CSW 36-35 Battery

Med høy hastighet og langt sverd er motorsagen CNS 36-35 Battery perfekt til krevende trepleieoppgaver.

Selv tykke grener er ikke noe problem for motorsagen CNS 36-35 Battery takket være den fremragende hastigheten og optimale kappebredden. Kjedestrammesystemet, som ikke krever bruk av verktøy, og den automatiske kjedesmøringen gjør bruken svært enkel – det være seg for proffe eller nybegynnere. Motorsagbremsen og systemet med to brytere ivaretar sikkerheten under bruk. Følgende inngår i pakken: batteridrevet motorsag, sverd, kjede, sverdbeskyttelse og oljeflaske.

Egenskaper og fordeler
Motorsag CSW 36-35 Battery: Kjedespenning uten behov for verktøy
Kjedespenning uten behov for verktøy
Kjedet strammes enkelt med hjulet
Motorsag CSW 36-35 Battery: Automatisk smøring av kjedet
Automatisk smøring av kjedet
Motorsag CSW 36-35 Battery: Kickback-beskyttelse
Kickback-beskyttelse
Kjededet stopper umiddelbart - for maksimal sikkerhet i tilfelle rekyleffekt.
Hurtighet i topklasse
  • Høy kjedehastighet på 21 m / s - for raskt kappearbeid.
Sikkerhetslåsing
  • Forhindrer utilsiktet oppstart av motorsagen.
Transparent oljetank
  • Du kan når som helst sjekke oljenivået i et gjennomsiktig inspeksjonsvindu.
Børsteløs motor
  • For lengre kjøretid og forbedret levetid for enheten.
36 V Battery Power batteriplattform
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Føringsskinne (cm) 35
Kjedehastighet (m/s) 21
Kjedestigning 3/8" LP
Antall drev 52
Kapasitet oljetank (ml) 190
Garantert lydeffektnivå (dB) 104
Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,6
Vibrasjonsverdier for bakre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²) 4,9
Drift Børsteløs motor
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Performanceingcharge *g (kutt) maks. 200 (5,0 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 50 (5,0 Ah)
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 825 x 222 x 235

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Føringsskinne
  • Sagkjede
  • Oljeflaske

Utstyr

  • Kjedebeskyttelse
  • Kjedespenning uten behov for verktøy
  • Automatisk smøring av kjedet
  • Kjedebrems
  • Oljenivåindikator
Motorsag CSW 36-35 Battery

Videoer

Bruksområder
  • Grener
  • Felle småtrær
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.