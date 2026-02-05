WRE 5 Battery Set
Batteridrevet ugressfjerner for fjerning av mose og ugress rundt hjemmet.
Børstekonseptet på Ugressfjerneren WRE 18-55 gjør det mulig å fjerne ugress og mose fra sprekker og harde overflater rundt hjemmet. Ideell for asfalterte stier og inngangspartier. Inkluderer batteri og lader.
Egenskaper og fordeler
Innovative nylonbørsterSpesielt justerte nylonbørster med høy rotasjonshastighet for fjerning av mose og ugress.
Verktøyfri utskiftning av børsteFor å enkelt fjerne børsten når den er slitt
Vendbart rengjøringshode
Teleskophåndtak i aluminium
- Muliggjør en oppreist arbeidsstilling for personer i forskjellige høyder
Ergonomisk design på håndtak
- Komfortabel arbeidsposisjon gjør det enkelt for ryggen.
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
- For enkel lagring/henging
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Garanterer maks fleksibilitet og mobilitet
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Børstehastighet (rpm)
|2300 - 2800
|Diameter børste (mm)
|180
|Børstemateriale
|Nylon
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 15 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
Utstyr
- Sprutbeskyttelse
- Oppbevaringsposisjon
- Teleskophåndtak i aluminium
- Løkke for oppheng
- Sikkerhetsbryter
Videoer
Bruksområder
- Steinoverflater
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.