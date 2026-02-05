WRE 5 Battery Set

Batteridrevet ugressfjerner for fjerning av mose og ugress rundt hjemmet.

Børstekonseptet på Ugressfjerneren WRE 18-55 gjør det mulig å fjerne ugress og mose fra sprekker og harde overflater rundt hjemmet. Ideell for asfalterte stier og inngangspartier. Inkluderer batteri og lader.

Egenskaper og fordeler
WRE 5 Battery Set: Innovative nylonbørster
Innovative nylonbørster
Spesielt justerte nylonbørster med høy rotasjonshastighet for fjerning av mose og ugress.
WRE 5 Battery Set: Verktøyfri utskiftning av børste
Verktøyfri utskiftning av børste
For å enkelt fjerne børsten når den er slitt
WRE 5 Battery Set: Vendbart rengjøringshode
Vendbart rengjøringshode
Teleskophåndtak i aluminium
  • Muliggjør en oppreist arbeidsstilling for personer i forskjellige høyder
Ergonomisk design på håndtak
  • Komfortabel arbeidsposisjon gjør det enkelt for ryggen.
Løkke for oppheng integrert i håndtaket
  • For enkel lagring/henging
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • Garanterer maks fleksibilitet og mobilitet
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Børstehastighet (rpm) 2300 - 2800
Diameter børste (mm) 180
Børstemateriale Nylon
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Ytelse per batterilading (m²) maks. 15 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) ca 15 (2,5 Ah)
Ladetid med standard lader (min) 300
Ladestrøm (A) 0,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 2,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,9
Mål (L x B x H) (mm) 1320 x 230 x 380

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)

Utstyr

  • Sprutbeskyttelse
  • Oppbevaringsposisjon
  • Teleskophåndtak i aluminium
  • Løkke for oppheng
  • Sikkerhetsbryter
WRE 5 Battery Set
WRE 5 Battery Set

Videoer

Bruksområder
  • Steinoverflater
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.