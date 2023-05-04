Luftrensere gir deg pusterom
Med våren og sommeren kommer det varmere vær, og vi tilbringer mer tid utendørs. Denne årstiden bringer også med seg mye pollen. For mange mennesker, ikke bare de som lider av allergi, kan pollen forårsake store ubehag og gjøre det ubehagelig å være ute. Så hvorfor ikke gi deg selv rom til å puste hjemme? Hold luften i hjemmet ditt frisk og fri for forurensning i pollensesongen med en luftrenser fra Kärcher.
Vær klar til å bekjempe pollen inne i hjemmet ditt.
Pollen sesongen er her igjen, og mange sliter med symptomer som rennende nese, røde og kløende øyne. Ønsker du å nyte våren og sommeren uten alt dette? Våre luftrenserne bekjemper pollen, støv, dårlig lukt og kjemiske gasser, og gir i stedet frisk og ren luft. Vi har løsninger for både hjem og kontor.
Nye luftrensere
En måte å bekjempe pollen innendørs er å bruke en luftrenser. Kärcher luftrensere har et svært effektivt HEPA 13-Filter med naturlig aktivert karbon og antibakteriell belegg. Dette filteret filtrerer pålitelig ut 99,95% av alle partikler større enn 0,3 µm fra luften i rommet.
Profesjonell luftrenser AF 100
Kärchers profesjonelle luftrensere er egnet for større lokaler, som kontorer, utdanningsinstitusjoner, restauranter og kafeer, da de gir frisk og ren luft i rom med et areal på opptil 100 kvadratmeter. Vår luftrenser AF 100 er testvinneren i Råd och Rön i Sverige.