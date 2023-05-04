Luftrensere gir deg pusterom

Med våren og sommeren kommer det varmere vær, og vi tilbringer mer tid utendørs. Denne årstiden bringer også med seg mye pollen. For mange mennesker, ikke bare de som lider av allergi, kan pollen forårsake store ubehag og gjøre det ubehagelig å være ute. Så hvorfor ikke gi deg selv rom til å puste hjemme? Hold luften i hjemmet ditt frisk og fri for forurensning i pollensesongen med en luftrenser fra Kärcher.