Nedsenkbar lensepumpe SP 17.000 Flat Level Sensor
Perfekt for opptil 17 000 liter rent vann i timen: Den kraftige lensepumpen SP 17.000 Flat Level Sensor har flatt oppsug ned til 1 mm, nivåsensor og bryter for automatisk/manuell drift. Forfilter er inkludert.
Vår kraftigste lensepumpe, SP 17.000 Flat Level Sensor, er den ideelle løsningen for krevende oppgaver. Den pumper effektivt unna opptil 17 000 liter rent til lett forurenset vann i timen, noe som gjør den perfekt for rask tømming av svømmebasseng, dreneringssjakter og ved vannskader i hus og kjeller. For å beskytte pumpens løpehjul ved større mengder smuss, anbefaler vi å bruke det medfølgende forfilteret i rustfritt stål. Pumpens robuste konstruksjon med et pumpehus i rustfritt stål og en slitesterk keramisk glideringstetning sikrer en usedvanlig lang levetid, og vi tilbyr også muligheten til å utvide garantien til fem år. Denne flatt-sugende lensepumpen er utstyrt med en smart, trinnløst justerbar nivåsensor som starter pumpen umiddelbart ved kontakt med vann. De praktiske, nedfellbare føttene gjør at pumpen kan starte ved et vannivå på kun 7 mm. Pumpen kan enkelt settes i manuell modus for kontinuerlig drift, og den pumper pålitelig ned til et restvannivå på kun 1 millimeter, uansett om den kjøres i automatisk eller manuell modus. Med den praktiske Quick Connect-tilkoblingen er det i tillegg svært enkelt å koble til slanger på 1", 1 1/4" og 1 1/2".
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
NivåsensorFor kontinuerlig definisjon av inn- og utkoblingspunkter på pumpen.
Quick Connect hurtigkoblingTilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Sammenleggbare ben
- Veksle enkelt mellom normal drift med høy kapasitet og flatt oppsug ned til 1 mm – for et resultat så tørt at du kan tørke over med en mopp.
Automatisk lufting
- Pumpen starter arbeider i manuell modus fra en vannstand på 7 mm.
Auto/manuell bryter
- For bytte mellom automatisk og manuell modus.
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Robust og lett å feste i rustfritt stål forfilter
- Beskytter pumpen mot for sterk tilsmussing og hindrer dermed pumpehjulet fra å bli blokkert.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|550
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 17000
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|9
|Trykk (bar)
|maks. 0,9
|Laveste sugenivå (mm)
|1
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 5
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Etterkjøringstid (sek)
|15
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|1
|Resterende vannhøyde (mm)
|1
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,3
Scope of supply
- Avtakbart forfilter i rustfritt stål
- Slangetilkobling: 1", 1 1/4" og 1 1/2" inkl. tilbakeslagsventil
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Bryter på pumpen
- Bytt til flatt oppsug
- Nivåsensor med trinnløs justering av vannivå
- Keramisk forseiling
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
Videoer
Bruksområder
- For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje
- For pumping av vann ut av f.eks. basseng
- For installering i dreneringssjakter.
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.