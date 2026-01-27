Vår kraftigste lensepumpe, SP 17.000 Flat Level Sensor, er den ideelle løsningen for krevende oppgaver. Den pumper effektivt unna opptil 17 000 liter rent til lett forurenset vann i timen, noe som gjør den perfekt for rask tømming av svømmebasseng, dreneringssjakter og ved vannskader i hus og kjeller. For å beskytte pumpens løpehjul ved større mengder smuss, anbefaler vi å bruke det medfølgende forfilteret i rustfritt stål. Pumpens robuste konstruksjon med et pumpehus i rustfritt stål og en slitesterk keramisk glideringstetning sikrer en usedvanlig lang levetid, og vi tilbyr også muligheten til å utvide garantien til fem år. Denne flatt-sugende lensepumpen er utstyrt med en smart, trinnløst justerbar nivåsensor som starter pumpen umiddelbart ved kontakt med vann. De praktiske, nedfellbare føttene gjør at pumpen kan starte ved et vannivå på kun 7 mm. Pumpen kan enkelt settes i manuell modus for kontinuerlig drift, og den pumper pålitelig ned til et restvannivå på kun 1 millimeter, uansett om den kjøres i automatisk eller manuell modus. Med den praktiske Quick Connect-tilkoblingen er det i tillegg svært enkelt å koble til slanger på 1", 1 1/4" og 1 1/2".