Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt
Effektiv lensepumpe med flottørbryter som gir fleksibilitet. Kapasitet på maksimalt 9 500 l/t. For utpumping og sirkulasjon av vann fra hagedammer og oversvømte kjellere.
SP 5 Dirt er en pålitelig lensepumpe med flottørbryter og maksimal pumpekapasitet på 9.500 liter per time. Den håndterer store vannmengder, og er velegnet for rask pumping og sirkulering av vann fra f.eks. hagedammer og oversvømte kjellere. Lensepumpen håndterer både rent og skittent vann med smusspartikler opp til 20 millimeter i størrelse. For større smusspartikler kan det festes på et forfilter som beskytter pumpehjulet mot blokkeringer som f.eks. kvister og stein. Pumpen har en forseilingsring med glidelås som gir den lang levetid. SP 5 Dirt har flottørbryter som beskytter pumpen mot tørrkjøring ved at den slår pumpen av og på ut i fra vannstanden. Flottørbryteren kan også festes slik at pumpen kan brukes ved vannstand helt ned til 25 mm i manuell modus. Quick Connect tilkoblingsgjenge gjør det mulig med rask og enkel tilkobling av 1 1/4 "slanger.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
Høydejusterbar flottørbryterØker fleksibiliteten når du setter på pumpe- og utkoblingspunktet og hindrer tørrkjøring.
Quick Connect hurtigkoblingTilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1 1/4" slanger på pumpen.
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler opp til 30 mm i diameter
Mulighet for justering av flottørbryteren
- For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 9500
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|7
|Trykk (bar)
|maks. 0,7
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 20
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|25
|Resterende vannhøyde (mm)
|25
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilkobling: 1 1/4''
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
- Høydejusterbar flottørbryter for mer fleksibilitet
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
Videoer
Bruksområder
- For utpumping av vann fra hagedammer
- For bruk i oversvømte områder
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.