Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett

Lensepumpesett for nødstilfeller som oversvømmelser etter flom, lekkasjer. Består av Lensepumpen SP 5 Dirt, pumpesange og boks med grove masker som kan brukes som forfilter.

Dette er et pumpesett som består av lensepumpen SP 5 Dirt (1.645-503.0), pumpeslange (2.997-100.0) og boks. Ved oversvømmelse i eksempelvis hus og kjeller, hvor pumpingen må settes raskt i gang, er Kärcher SP lensepumpeboks den ideelle løsningen for å pumpe ut store mengder vann. Boksen inneholder alt nødvendig utstyr for å kunne starte rask utpumping av vann. SP 5 Dirt er en lensepumpe av høy kvalitet som kan pumpe ut opptil 9 500 L svært skittent vann med opptil 20 mm store smusspartikler i timen. Ved oversvømmelser vil boksen med nettingmønster fungere som et ekstra forfilter som beskytter pumpen mot blokkering fra større smusspartikler. Lensepumpen Sp 5 Dirt har Quick Connect gjenger for hurtigkobling av pumpeslange. Pumpeslangen som følger med i settet er 1 1/4", 10 m lang, og perfekt for fjerning av store vannmengder. Den kan rulles sammen flatt, noe som gjør det enkelt å oppbevare kompakt i esken. Slangeklemmen har vingeskrue og kan kobles til uten verktøy. Maksimalt arbeidstrykk er 5 bar.

Egenskaper og fordeler
Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett: Lensepumpesett klart til bruk
Lensepumpesett klart til bruk
Kassen inneholder alt du trenger for rask igangsetting og håndtering av skittent vann under krevende forhold.
Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett: Keramisk forseiling
Keramisk forseiling
For ekstra lang levetid.
Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett: Praktisk plastkasse med masker
Praktisk plastkasse med masker
Pumpekassen fungerer både som oppbevaring for pumpe og utstyr, og som ekstra forfilter som hindrer at større gjenstander blokkerer oppsuging av vann.
Høydejusterbar flottørbryter
  • Øker fleksibiliteten når du setter på pumpe- og utkoblingspunktet og hindrer tørrkjøring.
Quick Connect hurtigkobling
  • Tilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1 1/4" slanger på pumpen.
Designet for å håndtere skittent vann
  • Pålitelig pumpe for vann med partikler opp til 30 mm i diameter
1 1/4" dreneringsslange
  • Større diameter for økt vanngjennomstrømning.
Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål med vingeskrue
  • Tilkobling uten verktøy.
Mulighet for justering av flottørbryteren
  • For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
  • Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 500
Pumpekapasitet (l/t) < 9500
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Pumpehøyde (m) 7
Trykk (bar) maks. 0,7
Partikkelstørrelse (mm) maks. 20
Nedsenkningsdybde (m) maks. 7
Min. restvannstand (manuell) (mm) 25
Resterende vannhøyde (mm) 25
Tilslutningsgjenger G1
Strømledning (m) 10
Spenning (V) 230 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,9
Mål (L x B x H) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Slangetilkobling: 1 1/4''
  • Inkluderer 10 m slangesett
  • Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål

Utstyr

  • Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
  • Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
  • Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
  • Høydejusterbar flottørbryter for mer fleksibilitet
  • Ved automatisk drift (drift)
  • Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
  • Keramisk forseiling
Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett
Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett

Videoer

Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.