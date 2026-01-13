Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 5 Dirt Lensepumpesett
Lensepumpesett for nødstilfeller som oversvømmelser etter flom, lekkasjer. Består av Lensepumpen SP 5 Dirt, pumpesange og boks med grove masker som kan brukes som forfilter.
Dette er et pumpesett som består av lensepumpen SP 5 Dirt (1.645-503.0), pumpeslange (2.997-100.0) og boks. Ved oversvømmelse i eksempelvis hus og kjeller, hvor pumpingen må settes raskt i gang, er Kärcher SP lensepumpeboks den ideelle løsningen for å pumpe ut store mengder vann. Boksen inneholder alt nødvendig utstyr for å kunne starte rask utpumping av vann. SP 5 Dirt er en lensepumpe av høy kvalitet som kan pumpe ut opptil 9 500 L svært skittent vann med opptil 20 mm store smusspartikler i timen. Ved oversvømmelser vil boksen med nettingmønster fungere som et ekstra forfilter som beskytter pumpen mot blokkering fra større smusspartikler. Lensepumpen Sp 5 Dirt har Quick Connect gjenger for hurtigkobling av pumpeslange. Pumpeslangen som følger med i settet er 1 1/4", 10 m lang, og perfekt for fjerning av store vannmengder. Den kan rulles sammen flatt, noe som gjør det enkelt å oppbevare kompakt i esken. Slangeklemmen har vingeskrue og kan kobles til uten verktøy. Maksimalt arbeidstrykk er 5 bar.
Egenskaper og fordeler
Lensepumpesett klart til brukKassen inneholder alt du trenger for rask igangsetting og håndtering av skittent vann under krevende forhold.
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
Praktisk plastkasse med maskerPumpekassen fungerer både som oppbevaring for pumpe og utstyr, og som ekstra forfilter som hindrer at større gjenstander blokkerer oppsuging av vann.
Høydejusterbar flottørbryter
- Øker fleksibiliteten når du setter på pumpe- og utkoblingspunktet og hindrer tørrkjøring.
Quick Connect hurtigkobling
- Tilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1 1/4" slanger på pumpen.
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler opp til 30 mm i diameter
1 1/4" dreneringsslange
- Større diameter for økt vanngjennomstrømning.
Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål med vingeskrue
- Tilkobling uten verktøy.
Mulighet for justering av flottørbryteren
- For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|500
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 9500
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|7
|Trykk (bar)
|maks. 0,7
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 20
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|25
|Resterende vannhøyde (mm)
|25
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilkobling: 1 1/4''
- Inkluderer 10 m slangesett
- Inkluderer slangeklemme i rustfritt stål
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
- Høydejusterbar flottørbryter for mer fleksibilitet
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
