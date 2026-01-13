Nedsenkbar lensepumpe SP 6 Flat Inox

SP 6 nedsenkbar pumpe med nivåsensor med automatisk og manuell bryter. Ideell for opptil 14.000 liter vann per time. Inkluderer forfilter.

Den kraftige nedsenkbare pumpen fra Kärcher pumper opp til 14.000 liter lett forurenset vann per time, og er perfekt for bassenger, drenering og vannskader i hus og kjeller. For tyngre forurensning og for å beskytte pumpehjulet anbefales det å bruke det medfølgende forfilteret i rustfritt stål. Du har også muligheten til å utvide din garanti til 5 år. Pumpen kan reguleres med en kontinuerlig nivåsensor som starter pumpen umiddelbart ved kontakt med vann. I tillegg har SP 6 sammenleggbare ben slik at den nedsenkbare pumpen kan begynne med et vannivå så lavt som 7 mm. Pumpen kan settes i både automatisk og manuell modus. Quick Connect tilkoblingsgjenger gjør rask og enkel tilkobling av en ", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.

Egenskaper og fordeler
Nedsenkbar lensepumpe SP 6 Flat Inox: Keramisk forseiling
Keramisk forseiling
For ekstra lang levetid.
Nedsenkbar lensepumpe SP 6 Flat Inox: Nivåsensor
Nivåsensor
For kontinuerlig definisjon av inn- og utkoblingspunkter på pumpen.
Nedsenkbar lensepumpe SP 6 Flat Inox: Quick Connect hurtigkobling
Quick Connect hurtigkobling
Tilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Sammenleggbare ben
  • Veksle enkelt mellom normal drift med høy kapasitet og flatt oppsug ned til 1 mm – for et resultat så tørt at du kan tørke over med en mopp.
Automatisk lufting
  • Pumpen starter arbeider i manuell modus fra en vannstand på 7 mm.
Auto/manuell bryter
  • For bytte mellom automatisk og manuell modus.
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
  • Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Robust og lett å feste i rustfritt stål forfilter
  • Beskytter pumpen mot for sterk tilsmussing og hindrer dermed pumpehjulet fra å bli blokkert.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 550
Pumpekapasitet (l/t) < 14000
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Pumpehøyde (m) 9
Trykk (bar) maks. 0,9
Laveste sugenivå (mm) 1
Partikkelstørrelse (mm) maks. 5
Nedsenkningsdybde (m) maks. 7
Etterkjøringstid (sek) 15
Min. restvannstand (manuell) (mm) 1
Resterende vannhøyde (mm) 1
Tilslutningsgjenger G1 1/2
Utløpstilkobling G1/2" innvendig gjenge
Strømledning (m) 10
Spenning (V) 230 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farge Gul
Mål (L x B x H) (mm) 238 x 287 x 356
Vekt uten tilbehør (kg) 5,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,2

Scope of supply

  • Avtakbart forfilter i rustfritt stål
  • Slangetilkobling: 1", 1 1/4" og 1 1/2" inkl. tilbakeslagsventil

Utstyr

  • Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
  • Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
  • Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Bryter på pumpen
  • Bytt til flatt oppsug
  • Nivåsensor med trinnløs justering av vannivå
  • Keramisk forseiling
Videoer

Bruksområder
  • For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje
  • For pumping av vann ut av f.eks. basseng
  • For installering i dreneringssjakter.
Tilbehør
Finn reservedeler

