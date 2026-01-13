Nedsenkbar lensepumpe SP 6 Flat Inox
SP 6 nedsenkbar pumpe med nivåsensor med automatisk og manuell bryter. Ideell for opptil 14.000 liter vann per time. Inkluderer forfilter.
Den kraftige nedsenkbare pumpen fra Kärcher pumper opp til 14.000 liter lett forurenset vann per time, og er perfekt for bassenger, drenering og vannskader i hus og kjeller. For tyngre forurensning og for å beskytte pumpehjulet anbefales det å bruke det medfølgende forfilteret i rustfritt stål. Du har også muligheten til å utvide din garanti til 5 år. Pumpen kan reguleres med en kontinuerlig nivåsensor som starter pumpen umiddelbart ved kontakt med vann. I tillegg har SP 6 sammenleggbare ben slik at den nedsenkbare pumpen kan begynne med et vannivå så lavt som 7 mm. Pumpen kan settes i både automatisk og manuell modus. Quick Connect tilkoblingsgjenger gjør rask og enkel tilkobling av en ", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
NivåsensorFor kontinuerlig definisjon av inn- og utkoblingspunkter på pumpen.
Quick Connect hurtigkoblingTilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Sammenleggbare ben
- Veksle enkelt mellom normal drift med høy kapasitet og flatt oppsug ned til 1 mm – for et resultat så tørt at du kan tørke over med en mopp.
Automatisk lufting
- Pumpen starter arbeider i manuell modus fra en vannstand på 7 mm.
Auto/manuell bryter
- For bytte mellom automatisk og manuell modus.
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Robust og lett å feste i rustfritt stål forfilter
- Beskytter pumpen mot for sterk tilsmussing og hindrer dermed pumpehjulet fra å bli blokkert.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|550
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 14000
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|9
|Trykk (bar)
|maks. 0,9
|Laveste sugenivå (mm)
|1
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 5
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Etterkjøringstid (sek)
|15
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|1
|Resterende vannhøyde (mm)
|1
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 287 x 356
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,2
Scope of supply
- Avtakbart forfilter i rustfritt stål
- Slangetilkobling: 1", 1 1/4" og 1 1/2" inkl. tilbakeslagsventil
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Bryter på pumpen
- Bytt til flatt oppsug
- Nivåsensor med trinnløs justering av vannivå
- Keramisk forseiling
Bruksområder
- For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje
- For pumping av vann ut av f.eks. basseng
- For installering i dreneringssjakter.
