Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 7 Dirt Inox
Robust lensepumpe for krevende drenering og utpumping. Kapasitet på 15 500 l skittent vann i timen. Med justerbar nivåsensor, automatisk start, integrert forfilter i rustfritt stål m.m.
SP 7 Dirt Inox er en robust og pålitelig lensepumpe som kan pumpe ut opptil 15 500 L svært skittent vann (med opptil 30 mm store smusspartikler) i timen. Lensepumpen har justerbar nivåsensor som sørger for automatisk start ved umiddelbar kontakt med vann. Dersom vannstanden faller under nivåsensoren, stopper pumpen automatisk etter 15 sekunder. Denne lensepumpen har ekstremt høy kapasitet og yteevne, og er perfekt for drenering av f.eks. oversvømmede kjellere, store hagedammer, eller oversvømmede bygningsgroper opptil 100 m³ etc. SP 7 Dirt Inox er utstyrt med et integrert nedtrekkbart forfilter i rustfritt stål som beskytter mot blokkeringer. Det er svært enkelt å bytte mellom kontinuerlig og manuell drift ved hjelp av en bryter. Lensepumpen pumper vann ned til 35 millimeter, både i kontinuerlig og automatisk modus, med tilhørende justering av nivåsensoren. Sp 7 Dirt Inox har Quick Connect gjenger for hurtigkobling av 1", 1 1/4" og 1 1/2 "slanger, samt pumpehus i rustfritt stål og robust forseiling som gir lensepumpen spesielt lang levetid.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
NivåsensorFor kontinuerlig definisjon av inn- og utkoblingspunkter på pumpen.
Quick Connect hurtigkoblingTilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler med størrelse opp til 30 mm.
Auto/manuell bryter
- For skifte mellom automatisk og manuell modus.
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Integrert robust forfilter i rustfritt stål
- Beskytter pumpen mot for sterk tilsmussing og hindrer dermed pumpehjulet fra å bli blokkert.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|750
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 15500
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|8
|Trykk (bar)
|maks. 0,8
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 30
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Etterkjøringstid (sek)
|15
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|35
|Resterende vannhøyde (mm)
|35
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 287 x 354
Scope of supply
- Slangetilkobling: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Bryter på pumpen
- Nivåsensor med trinnløs justering av vannivå
- Integrert forfilter i rustfritt stål
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
Videoer
Bruksområder
- For utpumping av vann fra hagedammer
- For bruk i oversvømte områder
- For drenering av byggegroper opp til 100 m³
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.