Nedsenkbar lensepumpe SP 9.000 Flat
SP 9.000 Flat submersible pumpe er den kompakte inngangspumpen for klart til lett forurenset vann. Den kan håndtere opptil 9.000 l/h og pumpe ned til et mop-tørt nivå på 1 mm.
SP 9 000 Flat dykkepumpe er ideell for å tømme små bassenger eller kjellere som har blitt oversvømt av grunnvannsinntrengning eller lekkasjer fra vaskemaskin. Den kan pumpe ut klart eller lett forurenset vann som inneholder smusspartikler opptil 5 millimeter, med en kapasitet på opptil 9 000 l / h. En robust glideskiveforsegling gjør pumpe ekstra langvarig, og en utvidet garanti på fem år er tilgjengelig som et alternativ. En flytebryter slår på og av pumpen avhengig av vannstanden, noe som også forhindrer tørrkjøring. Den dykkede klare vannpumpen kan starte ved en vannstand så lav som 7 millimeter, og den kan også holdes i kontinuerlig drift selv ved lavt vannstand takket være festeanordningen for flyten. Når støttebenene foldes inn, vil den kunne pumpe kontinuerlig til vannstanden har sunket til en mop-tørr 1 millimeter. 1 ", 1 1/4" og 1 1/2 "slanger kan raskt og enkelt kobles til via Quick Connect-tilkoblingstråden.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
Flottørbryter
Quick Connect hurtigkobling
Sammenleggbare ben
- Veksle enkelt mellom normal drift med høy kapasitet og flatt oppsug ned til 1 mm – for et resultat så tørt at du kan tørke over med en mopp.
Automatisk lufting
Mulighet for justering av flottørbryteren
- For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|280
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 9000
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|6
|Trykk (bar)
|maks. 0,6
|Laveste sugenivå (mm)
|1
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 5
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|1
|Resterende vannhøyde (mm)
|1
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,5
Scope of supply
- Slangetilkobling: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
- Bytt til flatt oppsug
- Flottørbryter
- Keramisk forseiling
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
Videoer
Bruksområder
- For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje
- For pumping av vann ut av f.eks. basseng
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.