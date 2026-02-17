Vår WPC 120 UF vannfiltreringsenhet sikrer høy sikkerhet når drikkevannskvaliteten er ukjent. Det kraftige 4-trinns ultrafiltreringssystemet fjerner effektivt et bredt utvalg av partikler, mikroplast, bakterier, virus, klor, tungmetaller og legemiddelrester fra vannet, og forbedrer smaken betydelig. Filtrene har en høy kapasitet på rundt 2500 liter, noe som betyr at de sjelden trenger å endres. Dette kan gjøres raskt og enkelt takket være de praktiske bayonettlåsene. Ingen strømtilkobling er nødvendig for å betjene WPC 120 UF; en kran for å forsyne det filtrerte vannet er inkludert i leveransen. Drift, installasjon og vedlikehold er ultraenkelt.