WPC 120 UF

WPC 120 UF vannfiltreringsenhet med 4-trinns ultrafiltreringssystem. Fjerner effektivt partikler, bakterier, virus og andre forurensninger. Ideell for ukjente tappevannforhold.

Vår WPC 120 UF vannfiltreringsenhet sikrer høy sikkerhet når drikkevannskvaliteten er ukjent. Det kraftige 4-trinns ultrafiltreringssystemet fjerner effektivt et bredt utvalg av partikler, mikroplast, bakterier, virus, klor, tungmetaller og legemiddelrester fra vannet, og forbedrer smaken betydelig. Filtrene har en høy kapasitet på rundt 2500 liter, noe som betyr at de sjelden trenger å endres. Dette kan gjøres raskt og enkelt takket være de praktiske bayonettlåsene. Ingen strømtilkobling er nødvendig for å betjene WPC 120 UF; en kran for å forsyne det filtrerte vannet er inkludert i leveransen. Drift, installasjon og vedlikehold er ultraenkelt.

Egenskaper og fordeler
WPC 120 UF: Høy grad av beskyttelse mot forurenset drikkevann
Tre kraftige filtre for ekstra beskyttelse ved ukjent vannkvalitet. Fjerner partikler, bakterier, virus, klor, tungmetaller og medisinrester. Forbedrer smaken på drikkevannet.
WPC 120 UF: Enkel installering og enkelt vedlikehold
Raskt bytte av filter takket være bajonettlåser og magnetisk feste av dekselet. Enkelt å feste til vanninntaket. Adapter og kran følger med.
WPC 120 UF: Høy kapasitet
Lave vedlikeholdskostnader takket være filter med kapasitet på 2500 liter, som ikke må byttes ofte.
Opererer uten strømtilførsel
  • Det er ikke behov for ekstern strømtilførsel.
  • Kan brukes hvor som helst.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Trykk på vanninntak (bar) 1 - 4
Vanntilførsel 3/8″
Filterkapasitet (l) 2500
Maks. tilførselstemp. (°C) 5 - 38
Strømning (l/t) 120
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 5,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 8
Mål (L x B x H) (mm) 377 x 168 x 421

Scope of supply

  • Pre-pure
  • Hy-Protect-ultrafilter
  • Etterbeskyttelse

Videoer

Bruksområder
  • Drikkevann
  • Kjøkken
Tilbehør