Slangesett med oppheng 15 m

Slangesett bestående av slangeoppheng, 15 m slange, munnstykke, kranadapter, Universal slangekobling og Universal slangekobling m/ Aqua Stop. Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere

Egenskaper og fordeler
15 m 1/2" PrimoFlex® slange
Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Slangeoppheng
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelengde (m) 15
Gjengestørrelse G1
Farge Gul
Vekt (kg) 2
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,1
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 110
Slangesett med oppheng 15 m
Slangesett med oppheng 15 m
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.