Slangesett med oppheng 15 m
Slangesett bestående av slangeoppheng, 15 m slange, munnstykke, kranadapter, Universal slangekobling og Universal slangekobling m/ Aqua Stop. Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere
Egenskaper og fordeler
15 m 1/2" PrimoFlex® slange
Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Slangeoppheng
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelengde (m)
|15
|Gjengestørrelse
|G1
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 110
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.