Vanningspistol sett
Få hagen din til å blomstre! Spraypistolsettet inkluderer en spraypistol, kranadapter og 2 slangekoblinger, hvorav den ene har Aqua Stop. Alt du trenger for å vanne hagen din!
Kärcher-settet inneholder alt du trenger for å vanne hagen din komfortabelt. Sprøytevåpenet har en låsbar håndtak med snap-in-funksjon som gjør det enkelt å opprettholde vannstrømmen. Det har også to sprøytemønstre som kan stilles inn: punkt og konisk jet. Dette gjør det lett å vanne blomster- og plantesenger, samt rengjøre hagemøbler og terrasser for grovt skitt. Settet inkluderer også en G3/4 "-tappeanordning med G1/2" reduksjon, samt 2 slangekoblinger (en med Aqua Stop). Aqua Stop-koblingen forhindrer vannstrømmen når dysen tas av når tappen slås på. I tillegg er sprøyter og koblinger fra Kärcher kompatible med alle tilgjengelige hook-and-loop-systemer, og kan kobles til hageslangen uten problemer.
Egenskaper og fordeler
Aqua Stop
- For sikker og sprutfri frakobling av tilbehør fra slange
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|167 x 42 x 142
Utstyr
- Vannmengde kan reguleres
