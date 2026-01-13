Vanningspistol sett

Få hagen din til å blomstre! Spraypistolsettet inkluderer en spraypistol, kranadapter og 2 slangekoblinger, hvorav den ene har Aqua Stop. Alt du trenger for å vanne hagen din!

Kärcher-settet inneholder alt du trenger for å vanne hagen din komfortabelt. Sprøytevåpenet har en låsbar håndtak med snap-in-funksjon som gjør det enkelt å opprettholde vannstrømmen. Det har også to sprøytemønstre som kan stilles inn: punkt og konisk jet. Dette gjør det lett å vanne blomster- og plantesenger, samt rengjøre hagemøbler og terrasser for grovt skitt. Settet inkluderer også en G3/4 "-tappeanordning med G1/2" reduksjon, samt 2 slangekoblinger (en med Aqua Stop). Aqua Stop-koblingen forhindrer vannstrømmen når dysen tas av når tappen slås på. I tillegg er sprøyter og koblinger fra Kärcher kompatible med alle tilgjengelige hook-and-loop-systemer, og kan kobles til hageslangen uten problemer.

Egenskaper og fordeler
Aqua Stop
  • For sikker og sprutfri frakobling av tilbehør fra slange
Klikksystem
  • Passer alle varemerker
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 167 x 42 x 142

Utstyr

  • Vannmengde kan reguleres
Vanningspistol sett
Vanningspistol sett

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.