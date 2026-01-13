Kranadapter Messing 1"

Kranadapter i messingutførelse av høy kvalitet. Ergonomisk gummiring på håndtak for enkel håndtering og forbedret feste. For kraner med 1" gjenger. Passer de fleste vanningssystemer.

Krankopling i messing med ruglete overflate for semiprofesjonelt bruk. Praktisk plastikkring for enklere håndtering og bedre tilpasning. For kraner med 1" gjenger. Passer de fleste vanningssystemer.

Egenskaper og fordeler
Kranadapter i messing
  • Robust og svært holdbar
Komfortabelt håndtak med gummi
  • For enkel håndtering og bedre feste
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjengestørrelse G1
Farge messing
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 43 x 43
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.