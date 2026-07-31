Ryddesag BCU 260/36 Bp
Vår batteridrevne BCU 260/36 Bp trimmer takler uanstrengt utfordrende klippeoppgaver som fjerning av gjenstridig, ukontrollert plantevekst eller tykk undervekst. Den er også praktisk å håndtere.
Vår utslippsfrie batteridrevne BCU 260/36 Bp-trimmer kombinerer perfekt høy funksjonalitet og overlegen ergonomi for brukeren. Maskinen er klar til bruk og kan enkelt takle de tøffeste klippeoppgavene, inkludert gjenstridig, ukontrollert plantevekst, seigt gress eller tykk undervegetasjon. Med sitt individuelt justerbare, ergonomiske tohåndsgrep ligger den i hånden med perfekt balanse, og er ekstremt enkel å betjene slik at du kan jobbe uten å bli sliten. Den lave driftsstøyen betyr at den kan brukes i støyfølsomme områder, og fungerer som en plentrimmer med passende tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tohåndsgrepKomfortabelt arbeid over lengre perioder. Optimal, balansert vektfordeling slik at du kan jobbe uten å bli sliten.
Dobbel skulderbæreseleBehagelig å bruke, spesielt over lengre perioder. Vektfordelingen over et større område reduserer belastningen.
Justerbar hastighetKan tilpasses bestemte bruksformål. Utvidet brukstid.
Børstekniv
- Svært effektiv og slitesterk kniv laget av herdet stål.
Robust trimmerhode
- Kan brukes som plentrimmer med separat tilbehør (trimmerhode og skjerm).
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Klar for umiddelbar bruk takket være litium-ion-teknologi
- Starter ved å trykke på en knapp.
- Selvforsynt, trygg og kabelfri.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Antall blader
|3
|Hastighet (rpm)
|trinn én 4600 / trinn to 5600
|Trimmer
|Blad
|Diameter kuttesirkel (cm)
|26
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1803 x 644 x 364
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Ergonomisk tohåndsgrep
- Dobbel skulderbæresele
- Sekskantnøkkel
- Børstekniv
Videoer
Bruksområder
- Kan klippe langt, seigt gress, ukontrollert plantevekst, gjenstridig undervekst og hekker.
- For fjerning av gress og ukontrollert plantevekst på vanskelig tilgjengelige steder
- For klipping av gress og ukontrollert plantevekst i bratte bakker
Tilbehør
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