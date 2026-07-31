Hekketrimmer HT 650/36 Bp
Den batteridrevne HT 650/36 Bp hekksaksen er svært ergonomisk og ligger perfekt i hånden, har et roterbart grep for å være lett på leddene, og skaper imponerende presise, rene kutt.
Det laserskårne, 2-sidige, diamantslipte bladet til vår batteridrevne HT 650/36 Bp hekksaks er den hendige, lette, nullutslippsmaskinen for å forme og kutte hekker og busker. Den doble skjærehastigheten gjør at enheten enkelt kan tilpasse seg oppgaven, mens det integrerte antiblokkeringssystemet effektivt forhindrer arbeidsavbrudd og øker sikkerheten for brukeren. Det roterbare grepet lar deg klippe sidene av hekken uten leddsmerter. Et innovativt bæresystem, som kan kjøpes separat, gir økt komfort og lar deg jobbe lenger uten å bli sliten.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk, dreibart grepJusterbart bakre håndtak for komfortabel klipping av sidene av hekken. Beskytter leddene og reduserer tretthetssymptomer.
Blad- og kontrollbeskyttelseBlad og grepsbeskyttelse forhindrer skader og øker sikkerheten. Forhindrer skade på bladet ved arbeid i nærheten av hindringer.
To skjærehastigheterTo klippehastigheter for et optimalt klipperesultat til enhver tid.
Åpning for bærestativ
- Arbeid komfortabelt, uten å slite, takket være den jevne vektfordelingen.
- Begrenser ikke brukerens bevegelsesfrihet.
Tosidig, laserskåret, diamantslipt blad
- Nøyaktige, perfekte kutt.
- Kutter selv tykke greiner effektivt og uanstrengt.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Kutteelengde (mm)
|650
|Avstand mellom knivblader (mm)
|33
|Fartsregulering
|ja
|Hastighetsnivåer
|2
|Type skjæreblad
|laserkuttet, diamantslipt
|Skjærehastighet (kutt/min)
|trinn én 2800 / trinn to 3200
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 80 (6,0 Ah) / maks. 100 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1130 x 270 x 230
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Knivbladbeskyttelse
- Kuttbeskyttelse
- Kontrollvakt
- Håndtak: roterende
- Anti-blokkeringssystem
- Løkke for oppheng
Bruksområder
- Forhindrer skade på bladet ved arbeid i nærheten av hindringer.
- Ideell for bruk på offentlige områder, tomter og hager
Tilbehør
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