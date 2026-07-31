Flerbruksverktøy MT 36 Bp
Vårt MT 36 Bp batteri-drevne multiverktøy er en drivenhet som det kan monteres ulike redskaper på – alt fra stanghekktrimmere til stangsager. Til en rekke oppgaver med kun én maskin.
Raskt og enkelt bytte av redskap, bekvem og sikker håndtering: Vårt høytytende MT 36 Bp batteri-drevne multiverktøy leverer det det lover. Denne maskinen er utviklet for å takle et vidt spekter av oppgaver med ulike utskiftbare redskaper og er utstyrt med komponenter av høy kvalitet, f.eks. den kraftige børsteløse motoren og akselen i massivt stål. Maskinen er støysvak, avgir ingen utslipp og går svært jevnt. Dette gjør arbeidet enklere for brukeren, beskytter miljøet og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene betraktelig sammenlignet med bensindrevne verktøy.
Egenskaper og fordeler
Praktisk hurtigkoblingSkift redskap enkelt, raskt og uten bruk av verktøy. Kompakt og enkel å transportere og oppbevare.
Ergonomisk, rundt grepGjør det mulig å arbeide bekvemt. Kan justeres i forhold til hver enkelt bruker.
Justerbar hastighetKan tilpasses bestemte bruksformål. Utvidet brukstid.
Aksel i massivt, glatt stål
- Robust konstruksjon.
- Holdbare komponenter.
Høytytende motor med høyt dreiemoment
- Har den samme høye ytelsen som en bensindrevet modell, men med fordelene til en batteridrevet maskin.
Børsteløs motor
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Hastighet (rpm)
|7800 / 6800
|Spenning (V)
|36
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|951 x 197 x 188
Scope of supply
- Rundt gummigrep
- Skulderstropp
- Hurtigkobling
Bruksområder
- For bruk med MT HT 550/36 til beskjæring av høye busker og hekker
- For bruk med MT CS 250/36 til trygg fjerning av grener
- Høytytende drivenhet til MT HT 550/36 og MT CS 250/36
Tilbehør
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