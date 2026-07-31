Flerbruksverktøy MT 36 Bp

Vårt MT 36 Bp batteri-drevne multiverktøy er en drivenhet som det kan monteres ulike redskaper på – alt fra stanghekktrimmere til stangsager. Til en rekke oppgaver med kun én maskin.

Raskt og enkelt bytte av redskap, bekvem og sikker håndtering: Vårt høytytende MT 36 Bp batteri-drevne multiverktøy leverer det det lover. Denne maskinen er utviklet for å takle et vidt spekter av oppgaver med ulike utskiftbare redskaper og er utstyrt med komponenter av høy kvalitet, f.eks. den kraftige børsteløse motoren og akselen i massivt stål. Maskinen er støysvak, avgir ingen utslipp og går svært jevnt. Dette gjør arbeidet enklere for brukeren, beskytter miljøet og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnadene betraktelig sammenlignet med bensindrevne verktøy.

Egenskaper og fordeler
Flerbruksverktøy MT 36 Bp: Praktisk hurtigkobling
Praktisk hurtigkobling
Skift redskap enkelt, raskt og uten bruk av verktøy. Kompakt og enkel å transportere og oppbevare.
Flerbruksverktøy MT 36 Bp: Ergonomisk, rundt grep
Ergonomisk, rundt grep
Gjør det mulig å arbeide bekvemt. Kan justeres i forhold til hver enkelt bruker.
Flerbruksverktøy MT 36 Bp: Justerbar hastighet
Justerbar hastighet
Kan tilpasses bestemte bruksformål. Utvidet brukstid.
Aksel i massivt, glatt stål
  • Robust konstruksjon.
  • Holdbare komponenter.
Høytytende motor med høyt dreiemoment
  • Har den samme høye ytelsen som en bensindrevet modell, men med fordelene til en batteridrevet maskin.
Børsteløs motor
  • Minimalt vedlikehold og lang levetid.
  • Liten generering av varme og høy effektivitet.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
  • Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
  • Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
  • Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
  • Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Hastighet (rpm) 7800 / 6800
Spenning (V) 36
Vekt uten tilbehør (kg) 2,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,6
Mål (L x B x H) (mm) 951 x 197 x 188

Scope of supply

  • Rundt gummigrep
  • Skulderstropp
  • Hurtigkobling
Flerbruksverktøy MT 36 Bp
Flerbruksverktøy MT 36 Bp
Flerbruksverktøy MT 36 Bp
Bruksområder
  • For bruk med MT HT 550/36 til beskjæring av høye busker og hekker
  • For bruk med MT CS 250/36 til trygg fjerning av grener
  • Høytytende drivenhet til MT HT 550/36 og MT CS 250/36
Tilbehør
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