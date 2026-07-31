Flerbruksverktøy MT HT 550/36
Utskiftbart feste for vårt MT 36 Bp batteridrevne multiverktøy: Praktisk MT HT 550/36 stanghekktrimmer for presise resultater for krevende jobber på høye hekker eller nær bakken.
Spesielt høye hekker eller områder nær bakken er en utfordring på mange måter. Den praktiske stangmonterte hekketrimmeren MT HT 550/36 for MT 36 Bp batteridrevet multiverktøy gjør det enkelt å utføre disse krevende oppgavene. I tillegg kan det utskiftbare festet skilte med høykvalitetsblader og enkel vinkeljustering, som i kombinasjon sikrer presise kutt for best resultat.
Egenskaper og fordeler
Justering av skjærevinkelen
- Kuttevinkelen kan justeres til praktisk talt alle posisjoner.
Diamantslipt skjæreblad
- Minimalt vedlikehold og lang levetid.
- Liten generering av varme og høy effektivitet.
Hekkekost
- Kast avkutt enkelt og bekvemt.
Kompakt design
- Lett for enkel håndtering.
- Kompakt og enkel å transportere og oppbevare.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Ingen utslipp av skadelige stoffer eller
- Ivaretar miljøet og brukerens helse.
Vesentlig lavere vibrasjon sammenlignet med bensindrevne maskiner
- Komfortabelt arbeid over lengre perioder.
- Beskytter brukerens helse.
Inntil 90 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensindrevne verktøy
- Særdeles økonomisk pga. null bensinutgifter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Kutteelengde (mm)
|550
|Avstand mellom knivblader (mm)
|28
|Skjærevinkel (°)
|180
|Vibrasjonsverdi fremre håndtak (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Spenning (V)
|36
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 100 (6,0 Ah) / maks. 125 (7,5 Ah)
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1305 x 125 x 87
Scope of supply
- Knivbladbeskyttelse
- Hekkekost
Bruksområder
- For sidene, bunnen og toppen av høye hekker og busker
- For beskjæring av høye busker og hekktopper
- Ideell for forming, f.eks. ved beskjæring i pyramideform
- Klipp og beskjær vanskelig tilgjengelige områder av hekker og busker
Tilbehør
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