Dampsuger SGV 8/5 Classic
SGV 8/5 Classic* kombinerer dampvasking og våtstøvsuging, og gir deg både god verdi for pengene, effektiv rengjøring, solid konstruksjon og lang levetid.
Den brukervennlige dampstøvsugeren SGV 8/5 Classic gir utmerket valuta for pengene og imponerende rengjøringsytelse. Rengjøringen er miljøvennlig når den utføres uten kjemikalier og med høyt damptrykk (8 bar), en vanntemperatur på om3nt 70 °C og 3faset dampmengderegulering. Kjeletemperaturen gir maks 173 °C for solid produksjno av steam. Maskinen er svært enkel og praktisk å betjene med EASY Operation-vribryteren, som lar deg velge mellom de 3 driftsmodusene for damp/støvsugeren. Ved hjelp av den ergonomiske damp/sugespistolen kan du styre dampmengden, skyllefunksjonen og støvsugerfunksjonen direkte fra maskinen under bruk, noe som gir økt hastighet og fleksibilitet. Brukeren kan til enhver tid sjekke driftsstatus eller eventuelle feil via et LED-fargedisplay. For å sikre at det omfattende tilbehøret alltid er tilgjengelig, er det praktisk lagret på maskinen selv og beskyttet mot smuss.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og enestående rengjøringsytelse.Ultra-høyt damptrykk (8 bar), vanntemperatur ca. 70 °C og utmerket sugekraft. Fjerner den mest seige skitten enkelt, raskt, effektivt og uten bruk av kjemikalier. Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin.
EASY Operation vribryter med tre driftsmoduser.Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring. På/av-bryter og damprengjøring/våtstøvsuging. Kaldtvannsskylling: Forhåndsskyll kraftig skitne overflater med kaldt vann.
Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.Spesielt brukervennlig dreie- og trykkbryter for styring av ulike funksjoner. Tilbyr trefaset dampmengderegulering, kald- og varmvannsoperasjon, samt samtidig støvsuging. Tidsbesparende: Modusen kan justeres under bruk, uten behov for å avbryte rengjøringsprosessen.
Driftsstatus vises på LED-skjerm.
- Lysindikator for "Klar for bruk" og "Oppvarming på" ved bruk av varmt vann.
- Lysindikator for "Ferskvannstank tom" eller "Skittentvannstank full"
- Lysindikator for "Service" eller "Feil".
Trefaset dampmengderegulering.
- Lett damp (nivå I) for lett smuss.
- Medium damp (nivå II) for gjennomsnittlig smuss.
- Kraftig damp (nivå III) for hardnakket smuss.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Tilbehør som dysene eller runde børster er alltid innen rekkevidde.
- Alt tilbehør oppbevares rent og sikkert under transport.
- Strømkabelen er trygt oppbevart på baksiden av enheten for transport.
Omfattende utvalg av tilbehør inkludert i leveringsomfanget.
- Gulvmunnstykke på 300 mm med børster og nainnlegg.
- 150 mm håndmunnstykke med børster og nalinnlegg.
- Fugemunnstykke, punktstrålemunnstykke og tre forskjellige runde børster.
Ergonomisk og enkel å transportere.
- Hold den i de innfelte håndtakene og skyvehåndtaket når du laster maskinen.
- Ved transport over lengre avstander, dra maskinen etter deg ved å bruke skyvehandtaket.
- De store transportrullene gjør den enkel å transportere, selv opp eller ned trapper.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Damptrykk (bar)
|maks. 8
|Effekt (W)
|3000
|Oppvarmingstid (min)
|7
|Kjeletemperatur (°C)
|maks. 173
|Varmtvannstemperatur (°C)
|70 - 173
|Rentvannstank (l)
|5,6
|Skittenvannstank (l)
|5
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 50
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|39
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|50,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Av/på-bryter, kaldtvanns-/sugemodus, damp-/varmtvanns-/kaldtvanns-/sugemodus.
Scope of supply
- Antall damprør: 2 Stk
- Dampsugeslange: 2 Stk, 505 mm
- Gulvmunnstykke: 300 mm
- Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.: 4 m
- Håndmunnstykke med gummilist: 150 mm
- Gulvmunnstykke med gummilist: 300 mm
- Håndmunnstykke: 150 mm
- Detaljmunnstykke/adapter for fugemunnstykke: 185 mm
- Forlengelse for punktstråledyse: 140 mm
- iten rundbørste, rustfritt stål: 1 Stk
- Liten rundbørste, messing: 1 Stk
- Liten rundbørste, Pekalon (svart): 1 Stk
- Skyvehåndtak
- Avtakbar tilbehørsoppbevaring
Utstyr
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Kabinett: Rustfritt stål
- Integrert oppbevaring av strømkabel
- LED-indikator
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (tre-trinns)
- Sikkerhetslås på dampkjele
Videoer
Bruksområder
- Seig skitt, flekker og fett
- Veggfliser, keramiske gulv og andre harde overflater
- Beslag, arbeidsflater og rustfrie ståloverflater
- Vindusruter, glassdører, glassflater og speil
- Tekstiler og møbeltrekk
- Rengjøring av kjøretøyinteriør
Tilbehør
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