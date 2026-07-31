Den brukervennlige dampstøvsugeren SGV 8/5 Classic gir utmerket valuta for pengene og imponerende rengjøringsytelse. Rengjøringen er miljøvennlig når den utføres uten kjemikalier og med høyt damptrykk (8 bar), en vanntemperatur på om3nt 70 °C og 3faset dampmengderegulering. Kjeletemperaturen gir maks 173 °C for solid produksjno av steam. Maskinen er svært enkel og praktisk å betjene med EASY Operation-vribryteren, som lar deg velge mellom de 3 driftsmodusene for damp/støvsugeren. Ved hjelp av den ergonomiske damp/sugespistolen kan du styre dampmengden, skyllefunksjonen og støvsugerfunksjonen direkte fra maskinen under bruk, noe som gir økt hastighet og fleksibilitet. Brukeren kan til enhver tid sjekke driftsstatus eller eventuelle feil via et LED-fargedisplay. For å sikre at det omfattende tilbehøret alltid er tilgjengelig, er det praktisk lagret på maskinen selv og beskyttet mot smuss.