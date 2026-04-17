Feiemaskin KM 70/15 C Classic
Den kompakte, manuelle feiemaskinen KM 70/15 C Classic er alltid klar til bruk og sørger for effektiv rengjøring av mindre områder. Den er ideell for både innendørs og utendørs bruk.
Den kompakte manuelle feiemaskinen KM 70/15 C Classic rengjør enkelt og effektivt alle inne- og uteområder. På arealer over 100 m² er den betydelig mer effektiv enn en kost. Maskinens lave vekt og minimale rullemotstand gjør den lett å manøvrere og transportere. Feievalsen drives av det venstre hjulet, noe som sikrer pålitelig transport av avfall til beholderen. Sidebørsten er designet for kanter og hjørner, og kan felles opp på åpne flater for å redusere støv. Den er også justerbar for å motvirke slitasje og kan byttes uten verktøy. Smussbeholderen er enkel å tømme og kan settes i stående posisjon. Det sammenleggbare skyvehåndtaket kan høydejusteres for god ergonomi og felles helt ned for plassbesparende oppbevaring av KM 70/15 C Classic.
Egenskaper og fordeler
Lav vekt.God manøvrerbarhet Lett å transportere, selv opp og ned trapper.
Stor avfallsbeholderErgonomisk håndtak på avfallsbeholderen for enkel betjening og tømming. Avfallsbeholderen er selvbærende.
Justerbar sidebørsteSikrer optimal feiing av kanter og hjørner. Trykket på sidebørsten tilpasser seg for effektiv rengjøring av ulike overflater. Kan foldes opp for rengjøring av åpne områder, noe som reduserer støvspredning.
Justerbart skyvehåndtak
- Svært ergonomisk utformet.
- Plassbesparende parkeringsposisjon takket være sammenleggbar design.
Drift av hovedbørsten.
- Hovedfeievalsen drives av transporthjulene.
- Enhetlig feieresultat.
Sidebørsten kan byttes uten verktøy
- Minimalt vedlikeholdsbehov.
- Ingen driftsstans på grunn av servicearbeid
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|manuell
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|2800
|Arbeidsbredde (mm)
|480
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|700
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|12,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Utstyr
- Manuell børstedrift
- Nedfellbart skyvehåndtak
- Feiebrettprinsipp
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
Bruksområder
- Mindre parker og parkeringsplasser
- Gangveier
- Hotell
- Produksjonslokaler
- Egner seg også til feiing innen landbruket, som på gårder og i låver.
Tilbehør
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin.
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.