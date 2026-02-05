Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB

KM 70/30 C manuell feiemaskin er designet for rengjøring av harde overflater både innendørs og utendørs. Den er utstyrt med et filtersystem med sugefunksjon, batteridrevet feievevals og sidebørstedrift, som reduserer støv og øker brukervennligheten.

KM 70/30 C manuell feiemaskin er en effektiv og praktisk løsning for rengjøring av harde overflater, både innendørs og utendørs. Den batteridrevne feievalsen, sidebørsten og viften bidrar betydelig til økt arbeidskomfort: Brukerne kan enkelt feie hjørner og vanskelig tilgjengelige områder med minimal anstrengelse, da mindre kraft er påkrevd. Det flate foldefilteret med aktiv sugefunksjon reduserer støvproduksjonen selv under fjerning av store mengder fint støv og bidrar til å opprettholde et rent arbeidsmiljø. Feievevalsen kan justeres i seks trinn for å tilpasse rengjøringseffekten til ulike overflater. En praktisk hylle for ekstra utstyr, som bøtter og søppelplukkere, gjør arbeidet enklere. Vedlikeholdet er enkelt, og ingen verktøy er nødvendig for å bytte sidebørste og filter. 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformen gir tilstrekkelig kraft i alle situasjoner. Det utskiftbare batteriet kan enkelt fjernes for transport. Batteri og batterilader er ikke er inkludert i leveransen.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB: Utbyttbart litium-ion-batteri.
Utbyttbart litium-ion-batteri.
Batteriets brukstid kan velges i henhold til området som skal rengjøres. Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet. Viser gjenværende batteritid under feiing.
Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB: Flatfilter med aktiv sugefunksjon.
Flatfilter med aktiv sugefunksjon.
Reduserer mengden støv som skapes og gir et rent arbeidsmiljø. Filterbytte uten bruk av verktøy. Den manuelle filterristeren sikrer det beste feieresultatet, selv med finstøv.
Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB: Praktisk lagringsområde.
Praktisk lagringsområde.
Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt. Øker effektiviteten og sparer deg for ekstra innsats. Grovt skitt kan enkelt samles opp og kastes.
Skyvehåndtaket kan svinges og justeres til tre posisjoner.
  • Det sammenleggbare skyvehåndtaket muliggjør plassbesparende lagring.
  • Justerbar til forskjellige brukerhøyder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Driftstype manuell
Maks. flatekapasitet (m²/t) 3920
Arbeidsbredde (mm) 480
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 700
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 980
Beholderkapasitet brutto/netto (l) 45 / 20
Filterflate (m²) 0,6
Batteritype Avtakbart litium-ion batteri
Spenning (V) 36
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Kjøretid per batterilading (t) maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1,6 (6,0 Ah)
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 33,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 40,2

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Fint støvfilter

Utstyr

  • Elektrisk børstedrift
  • Justerbar valsebørste
  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Nedfellbart skyvehåndtak
  • Feiebrettprinsipp
  • Vakuum
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Sammenleggbar sidebørste
  • Trinnløst justerbar sidebørste
  • Bærehåndtak
Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB
Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
  • For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
  • For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
  • Også ideell for mindre verksteder og i landbruket
Tilbehør