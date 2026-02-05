Feiemaskin KM 70/30 C Bp 2SB
KM 70/30 C manuell feiemaskin er designet for rengjøring av harde overflater både innendørs og utendørs. Den er utstyrt med et filtersystem med sugefunksjon, batteridrevet feievevals og sidebørstedrift, som reduserer støv og øker brukervennligheten.
KM 70/30 C manuell feiemaskin er en effektiv og praktisk løsning for rengjøring av harde overflater, både innendørs og utendørs. Den batteridrevne feievalsen, sidebørsten og viften bidrar betydelig til økt arbeidskomfort: Brukerne kan enkelt feie hjørner og vanskelig tilgjengelige områder med minimal anstrengelse, da mindre kraft er påkrevd. Det flate foldefilteret med aktiv sugefunksjon reduserer støvproduksjonen selv under fjerning av store mengder fint støv og bidrar til å opprettholde et rent arbeidsmiljø. Feievevalsen kan justeres i seks trinn for å tilpasse rengjøringseffekten til ulike overflater. En praktisk hylle for ekstra utstyr, som bøtter og søppelplukkere, gjør arbeidet enklere. Vedlikeholdet er enkelt, og ingen verktøy er nødvendig for å bytte sidebørste og filter. 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformen gir tilstrekkelig kraft i alle situasjoner. Det utskiftbare batteriet kan enkelt fjernes for transport. Batteri og batterilader er ikke er inkludert i leveransen.
Egenskaper og fordeler
Utbyttbart litium-ion-batteri.Batteriets brukstid kan velges i henhold til området som skal rengjøres. Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet. Viser gjenværende batteritid under feiing.
Flatfilter med aktiv sugefunksjon.Reduserer mengden støv som skapes og gir et rent arbeidsmiljø. Filterbytte uten bruk av verktøy. Den manuelle filterristeren sikrer det beste feieresultatet, selv med finstøv.
Praktisk lagringsområde.Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt. Øker effektiviteten og sparer deg for ekstra innsats. Grovt skitt kan enkelt samles opp og kastes.
Skyvehåndtaket kan svinges og justeres til tre posisjoner.
- Det sammenleggbare skyvehåndtaket muliggjør plassbesparende lagring.
- Justerbar til forskjellige brukerhøyder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Driftstype
|manuell
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3920
|Arbeidsbredde (mm)
|480
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|700
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|980
|Beholderkapasitet brutto/netto (l)
|45 / 20
|Filterflate (m²)
|0,6
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (t)
|maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1,6 (6,0 Ah)
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|33,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|40,2
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Fint støvfilter
Utstyr
- Elektrisk børstedrift
- Justerbar valsebørste
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Nedfellbart skyvehåndtak
- Feiebrettprinsipp
- Vakuum
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Sammenleggbar sidebørste
- Trinnløst justerbar sidebørste
- Bærehåndtak
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket