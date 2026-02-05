KM 70/30 C manuell feiemaskin er en effektiv og praktisk løsning for rengjøring av harde overflater, både innendørs og utendørs. Den batteridrevne feievalsen, sidebørsten og viften bidrar betydelig til økt arbeidskomfort: Brukerne kan enkelt feie hjørner og vanskelig tilgjengelige områder med minimal anstrengelse, da mindre kraft er påkrevd. Det flate foldefilteret med aktiv sugefunksjon reduserer støvproduksjonen selv under fjerning av store mengder fint støv og bidrar til å opprettholde et rent arbeidsmiljø. Feievevalsen kan justeres i seks trinn for å tilpasse rengjøringseffekten til ulike overflater. En praktisk hylle for ekstra utstyr, som bøtter og søppelplukkere, gjør arbeidet enklere. Vedlikeholdet er enkelt, og ingen verktøy er nødvendig for å bytte sidebørste og filter. 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformen gir tilstrekkelig kraft i alle situasjoner. Det utskiftbare batteriet kan enkelt fjernes for transport. Batteri og batterilader er ikke er inkludert i leveransen.