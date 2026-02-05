Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W Bp Pack
Batteridrevet feiemaskin, KM 75/40 W Bp Pack, med praktisk fremdrift. Batterier er inkludert som standard, og maskinen har elektronisk styrt innebygget lader.
KM 75/40 W Bp Pack egner seg spesielt godt til innendørs rengjøring av områder over 600 kvadratmeter, for eksempel i produksjonsbygninger eller varehus. Maskinen har batterier inkludert som standard i tillegg til en elektronisk styrt innebygget lader. Overkantsystemet med påmonterbar sidebørste, justering av feieoverflate og hovedvalsebørste som kan skiftes uten verktøy, garanterer et grundig og raskt rengjøringsresultat på alle typer harde gulv. Med det valgfrie settet for feiing av tepper, kan også tekstilbelagte gulv feies med de samme gode resultatene. Takket være det effektive samarbeidet mellom kraftig oppsuging av støv og mekanisk rengjøring av filter er feiemaskinen svært stillegående og skaper så og si ikke støv under bruk. EASY Operation-konseptet, avtakbar 40-liters beholder med trallesystem, integrert fremdrift med trinnløs justering av feiehastighet og mange andre sofistikerte detaljer, sørger for at dette er en praktisk og brukervennlig maskin som kan brukes over lang tid uten at brukeren blir sliten.
Egenskaper og fordeler
Avfallsbeholder med skyvehåndtakAvfallsbeholder med innfelte håndtak - lett å fjerne og tømme. Rask tømming.
Effektivt filtersystem med mekanisk filterrengjøring1.8 m² flate for lange arbeidsintervaller. Lang levetid takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtak.
Brukervennlig EASY-Operation konseptEnkel og praktisk betjening takket være logisk organisering av alle kontrollelementene. Standardsymboler for alle Kärcher feiemaskiner.
Svært enkel å vedlikeholde
- Det er ikke behov for verktøy for å skifte filter og valsebørster. Vedlikehold kan dermed utføres uavhengig av plassering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Drift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/W)
|24 / 400
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3375
|Arbeidsbredde (mm)
|550
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|750
|Avfallsbeholder (l)
|40
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|4,5
|Filterflate (m²)
|1,8
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|125
|Vekt, klar til bruk (kg)
|125
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|134,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Flatfilter: laget av polyester
- Batteri og innebygget lader inkludert
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Drift forover
- Justerbar valsebørste
- Mobil beholder
- Grovsmussklaff
- Nedfellbart skyvehåndtak
- Overkastprinsipp
- Vakuum
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Justerbar sugekraft
- Sidebørste, løftbar/ justerbar
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket