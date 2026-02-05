KM 75/40 W Bp Pack egner seg spesielt godt til innendørs rengjøring av områder over 600 kvadratmeter, for eksempel i produksjonsbygninger eller varehus. Maskinen har batterier inkludert som standard i tillegg til en elektronisk styrt innebygget lader. Overkantsystemet med påmonterbar sidebørste, justering av feieoverflate og hovedvalsebørste som kan skiftes uten verktøy, garanterer et grundig og raskt rengjøringsresultat på alle typer harde gulv. Med det valgfrie settet for feiing av tepper, kan også tekstilbelagte gulv feies med de samme gode resultatene. Takket være det effektive samarbeidet mellom kraftig oppsuging av støv og mekanisk rengjøring av filter er feiemaskinen svært stillegående og skaper så og si ikke støv under bruk. EASY Operation-konseptet, avtakbar 40-liters beholder med trallesystem, integrert fremdrift med trinnløs justering av feiehastighet og mange andre sofistikerte detaljer, sørger for at dette er en praktisk og brukervennlig maskin som kan brukes over lang tid uten at brukeren blir sliten.