Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G
KM 75/40 W G er drevet av en bensinmotor med lavt utstlippsnivå og har trinnløs justering av feiehastigheten. Feiemaskinen fra Kärcher, er kompakt og manøvrerbar og laget for utendørs områder.
Feiemaskinen, KM 75/40 W G, er drevet av en pålitelig og kraftig Kohler-bensinmotor med lavt utslipp, på 3,3 kW, som oppfyller alle gjeldende utslippsreguleringer. Dette gjør maskinen perfekt for rask og grundig rengjøring av utendørs områder under 600 kvadratmeter, som parkeringsplasser, lekeplasser og andre kommunale områder. Overkantsystemet med påmonterbar sidebørste, justering av feieoverflate uten verktøy og hovedvalsebørste som kan skiftes uten verktøy, sikrer perfekte rengjøringsresultater. Den kraftige sugeeffekten hindrer spredning av støv, og effektiv rengjøring av det flate foldefilteret sikrer konstant sugekraft. Maskinen er svært praktisk i bruk med smart EASY- Operation-konsept og avtakbar avfallsbeholder på 40 liter med trallesystem og integrert fremdrift med trinnløs justering av feiehastigheten. Den kompakte og manøvrerbare KM 75/40 W G kan derfor brukes over lang tid uten at brukeren blir sliten.
Egenskaper og fordeler
Avfallsbeholder med skyvehåndtakAvfallsbeholder med innfelte håndtak - lett å fjerne og tømme. Rask tømming.
Effektivt filtersystem med mekanisk filterrengjøring1.8 m² flate for lange arbeidsintervaller. Lang levetid takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtak.
Enkel å vedlikeholdeFleksibelt vedlikehold hvor filter og valsebørster kan enkelt fjernes uten bruk av verktøy.
Brukervennlig EASY-Operation konsept
- Enkel og praktisk betjening takket være logisk organisering av alle kontrollelementene.
- Standardsymboler for alle Kärcher feiemaskiner.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Bensin
|Drift
|Firetakstsmotor
|Motorprodusent
|Kohler
|Motoreffekt (W)
|3300
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3375
|Arbeidsbredde (mm)
|550
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|750
|Avfallsbeholder (l)
|40
|Stigningskapasitet (%)
|15
|Kjørehastighet (km/t)
|4,5
|Filterflate (m²)
|1,8
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|84,9
|Vekt, klar til bruk (kg)
|84
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|94,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Flatfilter: laget av polyester
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Drift forover
- Justerbar valsebørste
- Mobil beholder
- Grovsmussklaff
- Nedfellbart skyvehåndtak
- Overkastprinsipp
- Vakuum
- Kraftig fremdrift
- Utendørs bruk
- Justerbar sugekraft
- Sidebørste, løftbar/ justerbar
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket