Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G

KM 75/40 W G er drevet av en bensinmotor med lavt utstlippsnivå og har trinnløs justering av feiehastigheten. Feiemaskinen fra Kärcher, er kompakt og manøvrerbar og laget for utendørs områder.

Feiemaskinen, KM 75/40 W G, er drevet av en pålitelig og kraftig Kohler-bensinmotor med lavt utslipp, på 3,3 kW, som oppfyller alle gjeldende utslippsreguleringer. Dette gjør maskinen perfekt for rask og grundig rengjøring av utendørs områder under 600 kvadratmeter, som parkeringsplasser, lekeplasser og andre kommunale områder. Overkantsystemet med påmonterbar sidebørste, justering av feieoverflate uten verktøy og hovedvalsebørste som kan skiftes uten verktøy, sikrer perfekte rengjøringsresultater. Den kraftige sugeeffekten hindrer spredning av støv, og effektiv rengjøring av det flate foldefilteret sikrer konstant sugekraft. Maskinen er svært praktisk i bruk med smart EASY- Operation-konsept og avtakbar avfallsbeholder på 40 liter med trallesystem og integrert fremdrift med trinnløs justering av feiehastigheten. Den kompakte og manøvrerbare KM 75/40 W G kan derfor brukes over lang tid uten at brukeren blir sliten.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G: Avfallsbeholder med skyvehåndtak
Avfallsbeholder med skyvehåndtak
Avfallsbeholder med innfelte håndtak - lett å fjerne og tømme. Rask tømming.
Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G: Effektivt filtersystem med mekanisk filterrengjøring
Effektivt filtersystem med mekanisk filterrengjøring
1.8 m² flate for lange arbeidsintervaller. Lang levetid takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtak.
Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G: Enkel å vedlikeholde
Enkel å vedlikeholde
Fleksibelt vedlikehold hvor filter og valsebørster kan enkelt fjernes uten bruk av verktøy.
Brukervennlig EASY-Operation konsept
  • Enkel og praktisk betjening takket være logisk organisering av alle kontrollelementene.
  • Standardsymboler for alle Kärcher feiemaskiner.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Bensin
Drift Firetakstsmotor
Motorprodusent Kohler
Motoreffekt (W) 3300
Maks. flatekapasitet (m²/t) 3375
Arbeidsbredde (mm) 550
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 750
Avfallsbeholder (l) 40
Stigningskapasitet (%) 15
Kjørehastighet (km/t) 4,5
Filterflate (m²) 1,8
Vekt (med tilbehør) (kg) 84,9
Vekt, klar til bruk (kg) 84
Vekt inkludert emballasje (kg) 94,6
Mål (L x B x H) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Flatfilter: laget av polyester

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Drift forover
  • Justerbar valsebørste
  • Mobil beholder
  • Grovsmussklaff
  • Nedfellbart skyvehåndtak
  • Overkastprinsipp
  • Vakuum
  • Kraftig fremdrift
  • Utendørs bruk
  • Justerbar sugekraft
  • Sidebørste, løftbar/ justerbar
Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G
Feiemaskin med oppsug KM 75/40 W G

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
  • For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
  • Også ideell for mindre verksteder og i landbruket
Tilbehør