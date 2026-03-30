Feiemaskinen, KM 75/40 W G, er drevet av en pålitelig og kraftig Kohler-bensinmotor med lavt utslipp, på 3,3 kW, som oppfyller alle gjeldende utslippsreguleringer. Dette gjør maskinen perfekt for rask og grundig rengjøring av utendørs områder under 600 kvadratmeter, som parkeringsplasser, lekeplasser og andre kommunale områder. Overkantsystemet med påmonterbar sidebørste, justering av feieoverflate uten verktøy og hovedvalsebørste som kan skiftes uten verktøy, sikrer perfekte rengjøringsresultater. Den kraftige sugeeffekten hindrer spredning av støv, og effektiv rengjøring av det flate foldefilteret sikrer konstant sugekraft. Maskinen er svært praktisk i bruk med smart EASY- Operation-konsept og avtakbar avfallsbeholder på 40 liter med trallesystem og integrert fremdrift med trinnløs justering av feiehastigheten. Den kompakte og manøvrerbare KM 75/40 W G kan derfor brukes over lang tid uten at brukeren blir sliten.