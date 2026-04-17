Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G

Allsidig sitte-på-feiemaskin med komfortabel hydraulisk høydetømming og et effektivt rundfiltersystem med automatisk rensing som gjør feiejobben tilnærmet støvfri.

Den robuste og allsidige sitte-på-feiemaskin KM 100/120 R G leverer førsteklasses feieresultater – enten det er snakk om svært støvete uteområder eller godt ventilerte inneområder. Med bevegelige valsebørste takler den ulike gulvforhold uten problemer, og den store avfallsbeholderen på 120 liter, den innsvingbare sidekosten og arbeidshastigheten på 7 km/t sikrer et raskt og grundig feieresultat samtidig som at inventaret blir trygt ivaretatt. Som bruker nyter du godt av en enkel og ergonomisk betjening, praktisk og automatisk høydetømming (opptil 152 cm) og svært god oversikt over flatene som rengjøres. Et gjennomprøvd rundfiltersystem med en filteroverflate på 6 m² sikrer dessuten kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing – helt uavhengig av smussmengden. Som en ekstra bonus bidrar den automatiske filterrensefunksjonen til å doble filterets levetid, noe som gir deg som bruker et helsemessig tryggere miljø. Videre gjør praktiske tilleggskomponenter det mulig å tilpasse utstyret ytterligere for å møte dine individuelle behov.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G: Høy effektivitet
Høy effektivitet
Imponerende feieresultat takket være det flytende valsebørstesystemet. Avfallsbeholder med stort volum (120 liter) for langvarige, uavbrutte arbeidsøkter. Lav nedetid takket være robust design og pålitelige komponenter.
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G: Komfortabel og sikker betjening
Komfortabel og sikker betjening
God kjørekomfort og hydraulisk høydetømming opptil 152 cm høyde. Enkel betjening og ergonomisk plassering av kontrollelementene. Logisk forbindelse mellom funksjonene for å forebygge betjeningsfeil.
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G: Stor filterflate med automatisk filterrensing
Stor filterflate med automatisk filterrensing
Automatisk filterrensing i fem minutters intervaller, og når maskinen slås av. Effektiv filterrensing av den 6 m² store filterflaten fordobler levetiden. Kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing uavhengig av smussmengden.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
  • Enkel å kontrollere, med enkel utskifting av alle komponenter uten bruk av verktøy.
  • Smart motorhuskonsept som gir enkel tilgang til alle maskindeler.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fremdrift Hydraulisk
Motoreffekt (kW) 6,3
Driftstype Bensin
Maks. flatekapasitet (m²/t) 7000
Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 8890
Arbeidsbredde (mm) 730
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1000
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1270
Avfallsbeholder (l) 120
Stigningskapasitet (%) 18
Kjørehastighet (km/t) 7
Filterflate (m²) 6
Vekt (med tilbehør) (kg) 572,9
Vekt, klar til bruk (kg) 570
Vekt inkludert emballasje (kg) 575
Mål (L x B x H) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Scope of supply

  • Rundfilter i polyester
  • Luftfylte hjul

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Automatisk filterrengjøring
  • Svevende børste
  • Servostyring
  • Justerbar sugekraft
  • Grovsmussklaff
  • Overkastprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Vakuum
  • Hydraulisk løft av konteiner
  • Utendørs bruk
  • Driftstimeteller
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Katalysator
  • Automatisk utsvingende sidebørste
  • Luftstyrt sidebørste
  • Home Base festeanordning
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G
Bruksområder
  • For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
  • Også egnet for håndverksbedrifter, skoler, bensinstasjoner og bilforhandlere
  • Egnet for bruk i uterom, i lasteområder og på byggeplasser.
Tilbehør