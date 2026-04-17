Den robuste og allsidige sitte-på-feiemaskin KM 100/120 R G leverer førsteklasses feieresultater – enten det er snakk om svært støvete uteområder eller godt ventilerte inneområder. Med bevegelige valsebørste takler den ulike gulvforhold uten problemer, og den store avfallsbeholderen på 120 liter, den innsvingbare sidekosten og arbeidshastigheten på 7 km/t sikrer et raskt og grundig feieresultat samtidig som at inventaret blir trygt ivaretatt. Som bruker nyter du godt av en enkel og ergonomisk betjening, praktisk og automatisk høydetømming (opptil 152 cm) og svært god oversikt over flatene som rengjøres. Et gjennomprøvd rundfiltersystem med en filteroverflate på 6 m² sikrer dessuten kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing – helt uavhengig av smussmengden. Som en ekstra bonus bidrar den automatiske filterrensefunksjonen til å doble filterets levetid, noe som gir deg som bruker et helsemessig tryggere miljø. Videre gjør praktiske tilleggskomponenter det mulig å tilpasse utstyret ytterligere for å møte dine individuelle behov.