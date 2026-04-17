Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R G
Allsidig sitte-på-feiemaskin med komfortabel hydraulisk høydetømming og et effektivt rundfiltersystem med automatisk rensing som gjør feiejobben tilnærmet støvfri.
Den robuste og allsidige sitte-på-feiemaskin KM 100/120 R G leverer førsteklasses feieresultater – enten det er snakk om svært støvete uteområder eller godt ventilerte inneområder. Med bevegelige valsebørste takler den ulike gulvforhold uten problemer, og den store avfallsbeholderen på 120 liter, den innsvingbare sidekosten og arbeidshastigheten på 7 km/t sikrer et raskt og grundig feieresultat samtidig som at inventaret blir trygt ivaretatt. Som bruker nyter du godt av en enkel og ergonomisk betjening, praktisk og automatisk høydetømming (opptil 152 cm) og svært god oversikt over flatene som rengjøres. Et gjennomprøvd rundfiltersystem med en filteroverflate på 6 m² sikrer dessuten kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing – helt uavhengig av smussmengden. Som en ekstra bonus bidrar den automatiske filterrensefunksjonen til å doble filterets levetid, noe som gir deg som bruker et helsemessig tryggere miljø. Videre gjør praktiske tilleggskomponenter det mulig å tilpasse utstyret ytterligere for å møte dine individuelle behov.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitetImponerende feieresultat takket være det flytende valsebørstesystemet. Avfallsbeholder med stort volum (120 liter) for langvarige, uavbrutte arbeidsøkter. Lav nedetid takket være robust design og pålitelige komponenter.
Komfortabel og sikker betjeningGod kjørekomfort og hydraulisk høydetømming opptil 152 cm høyde. Enkel betjening og ergonomisk plassering av kontrollelementene. Logisk forbindelse mellom funksjonene for å forebygge betjeningsfeil.
Stor filterflate med automatisk filterrensingAutomatisk filterrensing i fem minutters intervaller, og når maskinen slås av. Effektiv filterrensing av den 6 m² store filterflaten fordobler levetiden. Kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing uavhengig av smussmengden.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Enkel å kontrollere, med enkel utskifting av alle komponenter uten bruk av verktøy.
- Smart motorhuskonsept som gir enkel tilgang til alle maskindeler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Hydraulisk
|Motoreffekt (kW)
|6,3
|Driftstype
|Bensin
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|7000
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|8890
|Arbeidsbredde (mm)
|730
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1000
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1270
|Avfallsbeholder (l)
|120
|Stigningskapasitet (%)
|18
|Kjørehastighet (km/t)
|7
|Filterflate (m²)
|6
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|572,9
|Vekt, klar til bruk (kg)
|570
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|575
|Mål (L x B x H) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Scope of supply
- Rundfilter i polyester
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Automatisk filterrengjøring
- Svevende børste
- Servostyring
- Justerbar sugekraft
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Katalysator
- Automatisk utsvingende sidebørste
- Luftstyrt sidebørste
- Home Base festeanordning
Bruksområder
- For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
- Også egnet for håndverksbedrifter, skoler, bensinstasjoner og bilforhandlere
- Egnet for bruk i uterom, i lasteområder og på byggeplasser.