KM 125/130 R Bp Pack sitte-på feiemaskin har elektrisk kontainertømming, og krever mindre enn halvparten av antall passeringer ved feiing av hjørner, sammenlignet med andre maskiner. Med den patenterte Tact filterrengjøringen kan du jobbe uten støv, og definere ulike brukerrettigheter med Kärcher Intelligent Key System. Ulike nivåer av skitt og overflater kan løses med de tre valgene av kontakttrykk. Det valgte kontakttrykket vises på displayet. Maskinen kan også brukes innendørs.