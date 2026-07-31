Feiemaskin med oppsug KM 125/130 R Bp Pack
Kärchers sitte-på feiemaskin KM 125/130 R Bp har elektrisk drift, Tact filterrengjøring, i tillegg til Kärchers patenterte halvmåneformede sidebørster.
KM 125/130 R Bp Pack sitte-på feiemaskin har elektrisk kontainertømming, og krever mindre enn halvparten av antall passeringer ved feiing av hjørner, sammenlignet med andre maskiner. Med den patenterte Tact filterrengjøringen kan du jobbe uten støv, og definere ulike brukerrettigheter med Kärcher Intelligent Key System. Ulike nivåer av skitt og overflater kan løses med de tre valgene av kontakttrykk. Det valgte kontakttrykket vises på displayet. Maskinen kan også brukes innendørs.
Egenskaper og fordeler
Feiende halvmåneformet sidebørste
- Slutt på kjedelig feiing for hånd.
- Kommer til i hjørner med én manøver.
- Fjerner behovet for forfeiing og repeterende manøvrer
Innovativt og svært effektivt Tact filterrengjøringssystem
- Jevn rengjøring av porer og sprekker for et optimalt rengjøringsresultat.
- Automatisk rengjøring.
- Filterelement med 4x ytelse.
Teach-system
- Valsebørsten justeres automatisk ut i fra slitasje.
- Velg mellom tre kontakttrykk med et knappetrykk.
- Mindre slitasje med Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Kan programmeres på 28 ulike språk.
- Tildeling av brukerrettigheter for maskininnstillinger.
- Maskinen kan kun brukes med Kärcher Intelligent Key.
Valsebørste på bakaksel
- Enklere å kjøre over høye fortauskanter.
- Enkel tilgang til valsebørsten, som kan skiftes på under 5 minutter.
- Valsebørsten kan undersøkes på sekunder.
Kontrollpanel
- Maskindata vises på skjermen.
- Fargekoding
- EASY-Operation bryter for maskinstart, transportmodus og feiefunksjon.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Hydraulisk
|Motoreffekt (V/kW)
|24 / 2,15
|Driftstype
|Batteri
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|10000
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|13600
|Arbeidsbredde (mm)
|880
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Batterikapasitet (Ah)
|400
|Batterispenning (V)
|24
|Batteritid (t)
|ca 4
|Avfallsbeholder (l)
|130
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|838,1
|Vekt, klar til bruk (kg)
|840
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|840,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Luftfylte hjul
- Roterende sidebørste
Utstyr
- Automatisk filterrengjøring
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Kärcher Intelligent Key
- Start/ Stop system
- Teach-system
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
- Tact filterrengjøring
- Multifunksjonelt display
- Individuelle brukerinnstillinger for språk
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- Home Base festeanordning
- Hovedbørstevalse på bakaksel
- Dynamisk feiing
Videoer
Bruksområder
- Parkeringsanlegg
- Produksjonslokaler
- Logistikkområder
- Hoteller
- Dagligvare
- Lagerlokaler
- Gangveier