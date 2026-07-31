Feiemaskin med oppsug KM 125/130 R D + KSSB
Den dieseldrevne sitte-på feiemaskinen KM 125/130 R D + KSSB har revolusjonerende halvmåneformede sidekoster og tact filterrengjøring.
Med sitte-på feiemaskinen 125/130 R D + KSSB sparer du deg selv for innsatsen ved å feie hjørnene for hånd. Med den halvmåneformede sidebørsten, en patentert Kärcher innovasjon, kan du feie hjørnene enkelt og raskt med bare én omgang. Maskinen har andre praktiske patenter og funksjoner som elektrisk kontainertømming, helautomatisk Tact filterrengjøring for nesten støvfri rengjøring, og Kärcher Intelligent Key System, som gjør det mulig å tildele ulike rettigheter til ulike brukere. Hovedfeievalsen er plassert mellom bakhjulene, og den multifunksjonelle skjermen viser kontakttrykket du har valgt og graden av slitasje på valsen.
Egenskaper og fordeler
Feiende halvmåneformet sidebørste
- Slutt på kjedelig feiing for hånd.
- Kommer til i hjørner med én manøver.
- Fjerner behovet for forfeiing og repeterende manøvrer
Innovativt og svært effektivt Tact filterrengjøringssystem
- Jevn rengjøring av porer og sprekker for et optimalt rengjøringsresultat.
- Automatisk rengjøring.
- Filterelement med 4x ytelse.
Teach-system
- Valsebørsten justeres automatisk ut i fra slitasje.
- Velg mellom tre kontakttrykk med et knappetrykk.
- Mindre slitasje med Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Kan programmeres på 28 ulike språk.
- Tildeling av brukerrettigheter for maskininnstillinger.
- Maskinen kan kun brukes med Kärcher Intelligent Key.
Valsebørste på bakaksel
- Enklere å kjøre over høye fortauskanter.
- Enkel tilgang til valsebørsten, som kan skiftes på under 5 minutter.
- Valsebørsten kan undersøkes på sekunder.
Kontrollpanel
- Maskindata vises på displayet (f.eks. slitasjestatus på hovedbørste).
- Fargekoding
- EASY-Operation bryter for maskinstart, transportmodus og feiefunksjon.
Power Plus-konsept
- Overskuddsstrøm som genereres av bevegelse overføres til batteriet.
- Ved kjøring i oppoverbakke, benytter motoren tilleggskraften.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Hydraulisk
|Motoreffekt (kW)
|6,5
|Driftstype
|Diesel
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|10000
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|13600
|Arbeidsbredde (mm)
|880
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Avfallsbeholder (l)
|130
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|704,1
|Vekt, klar til bruk (kg)
|705
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|705,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Luftfylte hjul
- Roterende sidebørste
Utstyr
- Automatisk filterrengjøring
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Kärcher Intelligent Key
- Start/ Stop system
- Teach-system
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
- Tact filterrengjøring
- Multifunksjonelt display
- Individuelle brukerinnstillinger for språk
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- Home Base festeanordning
- Hovedbørstevalse på bakaksel
- Dynamisk feiing
Bruksområder
- Parkeringsanlegg
- Produksjonslokaler
- Logistikkområder
- Hoteller
- Dagligvare
- Lagerlokaler
- Gangveier