Med sitte-på feiemaskinen 125/130 R D + KSSB sparer du deg selv for innsatsen ved å feie hjørnene for hånd. Med den halvmåneformede sidebørsten, en patentert Kärcher innovasjon, kan du feie hjørnene enkelt og raskt med bare én omgang. Maskinen har andre praktiske patenter og funksjoner som elektrisk kontainertømming, helautomatisk Tact filterrengjøring for nesten støvfri rengjøring, og Kärcher Intelligent Key System, som gjør det mulig å tildele ulike rettigheter til ulike brukere. Hovedfeievalsen er plassert mellom bakhjulene, og den multifunksjonelle skjermen viser kontakttrykket du har valgt og graden av slitasje på valsen.