Feiemaskin med oppsug KM 125/130 R G + KSSB

Den bensindrevne sitte-på feiemaskinen 125/130 R G + KSSB kan skilte med en hel rekke patenter: halvmåneformede sidebørster, Tact filterrengjøring og Intelligent Key System er bare tre av dem.

KM 125/130 R G + KSSB sitte-på feiemaskin har mange patenter og innovasjoner. En av disse egenskapene er den halvmåneformede sidebørsten som lar deg komme til godt når du skal feie hjørner. Kontakttrykket kan justeres til tre forskjellige nivåer, avhengig av overflaten og nivå av skitt. Helautomatisk Tact filterrengjøring tillater nesten støvfri rengjøring, mens den elektriske kontainertømmingen og Kärcher Intelligent Key System øker komforten og sikkerheten under rengjøring.

Egenskaper og fordeler
Feiende halvmåneformet sidebørste
  • Slutt på kjedelig feiing for hånd.
  • Kommer til i hjørner med én manøver.
  • Fjerner behovet for forfeiing og repeterende manøvrer
Innovativt og svært effektivt Tact filterrengjøringssystem
  • Jevn rengjøring av porer og sprekker for et optimalt rengjøringsresultat.
  • Automatisk rengjøring.
  • Filterelement med 4x ytelse.
Teach-system
  • Valsebørsten justeres automatisk ut i fra slitasje.
  • Velg mellom tre kontakttrykk med et knappetrykk.
  • Mindre slitasje med Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
  • Kan programmeres på 28 ulike språk.
  • Tildeling av brukerrettigheter for maskininnstillinger.
  • Maskinen kan kun brukes med Kärcher Intelligent Key.
Valsebørste på bakaksel
  • Enklere å kjøre over høye fortauskanter.
  • Enkel tilgang til valsebørsten, som kan skiftes på under 5 minutter.
  • Valsebørsten kan undersøkes på sekunder.
Kontrollpanel
  • Maskindata vises på displayet (f.eks. slitasjestatus på hovedbørste).
  • Fargekoding
  • EASY-Operation bryter for maskinstart, transportmodus og feiefunksjon.
Power Plus-konsept
  • Overskuddsstrøm som genereres av bevegelse overføres til batteriet.
  • Ved kjøring i oppoverbakke, benytter motoren tilleggskraften.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fremdrift Hydraulisk
Motoreffekt (kW) 8,3
Driftstype Bensin
Maks. flatekapasitet (m²/t) 10000
Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 13600
Arbeidsbredde (mm) 880
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1250
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1700
Avfallsbeholder (l) 130
Stigningskapasitet (%) 16
Kjørehastighet (km/t) 8
Vekt (med tilbehør) (kg) 684,1
Vekt, klar til bruk (kg) 685
Vekt inkludert emballasje (kg) 685,1
Mål (L x B x H) (mm) 1800 x 1500 x 1450

Scope of supply

  • Luftfylte hjul
  • Roterende sidebørste

Utstyr

  • Automatisk filterrengjøring
  • Grovsmussklaff
  • Overkastprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Vakuum
  • Hydraulisk løft av konteiner
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Ladeindikator
  • Driftstimeteller
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Kärcher Intelligent Key
  • Start/ Stop system
  • Teach-system
  • Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
  • Tact filterrengjøring
  • Multifunksjonelt display
  • Individuelle brukerinnstillinger for språk
  • -
  • Home Base festeanordning
  • Hovedbørstevalse på bakaksel
  • Dynamisk feiing
Feiemaskin med oppsug KM 125/130 R G + KSSB

Videoer

Bruksområder
  • Parkeringsanlegg
  • Produksjonslokaler
  • Logistikkområder
  • Hoteller
  • Dagligvare
  • Lagerlokaler
  • Gangveier
Tilbehør