Feiemaskin med oppsug KM 125/130 R G + KSSB
Den bensindrevne sitte-på feiemaskinen 125/130 R G + KSSB kan skilte med en hel rekke patenter: halvmåneformede sidebørster, Tact filterrengjøring og Intelligent Key System er bare tre av dem.
KM 125/130 R G + KSSB sitte-på feiemaskin har mange patenter og innovasjoner. En av disse egenskapene er den halvmåneformede sidebørsten som lar deg komme til godt når du skal feie hjørner. Kontakttrykket kan justeres til tre forskjellige nivåer, avhengig av overflaten og nivå av skitt. Helautomatisk Tact filterrengjøring tillater nesten støvfri rengjøring, mens den elektriske kontainertømmingen og Kärcher Intelligent Key System øker komforten og sikkerheten under rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Feiende halvmåneformet sidebørste
- Slutt på kjedelig feiing for hånd.
- Kommer til i hjørner med én manøver.
- Fjerner behovet for forfeiing og repeterende manøvrer
Innovativt og svært effektivt Tact filterrengjøringssystem
- Jevn rengjøring av porer og sprekker for et optimalt rengjøringsresultat.
- Automatisk rengjøring.
- Filterelement med 4x ytelse.
Teach-system
- Valsebørsten justeres automatisk ut i fra slitasje.
- Velg mellom tre kontakttrykk med et knappetrykk.
- Mindre slitasje med Eco-modus.
Kärcher Intelligent Key
- Kan programmeres på 28 ulike språk.
- Tildeling av brukerrettigheter for maskininnstillinger.
- Maskinen kan kun brukes med Kärcher Intelligent Key.
Valsebørste på bakaksel
- Enklere å kjøre over høye fortauskanter.
- Enkel tilgang til valsebørsten, som kan skiftes på under 5 minutter.
- Valsebørsten kan undersøkes på sekunder.
Kontrollpanel
- Maskindata vises på displayet (f.eks. slitasjestatus på hovedbørste).
- Fargekoding
- EASY-Operation bryter for maskinstart, transportmodus og feiefunksjon.
Power Plus-konsept
- Overskuddsstrøm som genereres av bevegelse overføres til batteriet.
- Ved kjøring i oppoverbakke, benytter motoren tilleggskraften.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Hydraulisk
|Motoreffekt (kW)
|8,3
|Driftstype
|Bensin
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|10000
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|13600
|Arbeidsbredde (mm)
|880
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Avfallsbeholder (l)
|130
|Stigningskapasitet (%)
|16
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|684,1
|Vekt, klar til bruk (kg)
|685
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|685,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Luftfylte hjul
- Roterende sidebørste
Utstyr
- Automatisk filterrengjøring
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Kärcher Intelligent Key
- Start/ Stop system
- Teach-system
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
- Tact filterrengjøring
- Multifunksjonelt display
- Individuelle brukerinnstillinger for språk
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- Home Base festeanordning
- Hovedbørstevalse på bakaksel
- Dynamisk feiing
Videoer
Bruksområder
- Parkeringsanlegg
- Produksjonslokaler
- Logistikkområder
- Hoteller
- Dagligvare
- Lagerlokaler
- Gangveier