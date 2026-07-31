KM 125/130 R G + KSSB sitte-på feiemaskin har mange patenter og innovasjoner. En av disse egenskapene er den halvmåneformede sidebørsten som lar deg komme til godt når du skal feie hjørner. Kontakttrykket kan justeres til tre forskjellige nivåer, avhengig av overflaten og nivå av skitt. Helautomatisk Tact filterrengjøring tillater nesten støvfri rengjøring, mens den elektriske kontainertømmingen og Kärcher Intelligent Key System øker komforten og sikkerheten under rengjøring.