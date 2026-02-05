Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp
Med KM 85/50 R trer du inn i en verden av feiemaskiner du sitter på. Maskinen er ekstremt smidig og kompakt, samtidig som den er enkel å betjene og har høy arealkapasitet.
Den batteridrevne feiemaskinen vår som du sitter på, KM 85/50 R, er perfekt for trange og utfordrende områder. Den kompakte designen og den høye manøvreringsevnen gjør at rengjøringsarbeidet kan utføres på områder med begrenset plass, i smale korridorer eller steder med mange hjørner. Denne allsidige og effektive innstegsmodellen har også imponerende arealkapasitet ved rengjøring av utendørs arealer. Maskinen er i tillegg ekstremt enkel å betjene og vedlikeholde. For eksempel kan det store støvfilteret, som sørger for støvfritt arbeid, enkelt rengjøres fra driftsstillingen. I tillegg er det mulig å få tilgang til komponentene gjennom et bredt deksel og å bytte den flytende hovedvalsebørsten uten verktøy. Du kan enkelt se når det er på tide å skifte valsen via slitasjeindikatoren som er godt synlig fra utsiden. Det er ikke nødvendig å gjøre etterfølgende justeringer av feiesystemet – selv ujevne gulvområder blir alltid feid rent. Den roterende sidebørsten forhindrer effektivt skade, og du kan justere rotasjonshastigheten der det er nødvendig. Det integrerte Home Base-systemet gjør det også mulig å ta med seg annet rengjøringsutstyr.
Egenskaper og fordeler
Smart beholderløsning2 skuffer for enkel og trygg tømming av avfall. Avfallsbeholder uten grover kanter tillater toømming uten å etterlate rester. Hjul på avfallsbeholder forenkler håndteringen ved tømming.
Effektivt filtersystemPlanfilter i polyester. Effektiv rengjøring med dobbel skrape. Komfortabel driftstilling Tilgang til filteret gjennom bred dekselåpning uten behov for verktøy.
Smart ergonomi for høy arbeidskomfor på arbeidsplassenTydelig og ergonomiske feste driftselement. Justering av førersetet uten behov for verktøy. Høydejusterbar ratt.
Integrert Home Base system og oppbevaringsområde
- Allsidig og praktisk tilkobling for enkel transport av annet rengjøringsutstyr
- For enkel transport av søppelplukker, børster, kluter eller ekstra beholder.
- Stort oppbevaringsutrymme baktil på maskinen.
Slitasjeindikator for hovedvalsebørste
- Kan enkelt og bekvemt vises utenfra.
- Nøyaktig bestemmelse av utskiftningstid.
Girende sidebørste
- Beskytter sidebørsten fra skade.
- Pålitelig og robust konstruksjon.
- Reduserer drifts og servicekostnader.
Kompakt konstruksjon for maksimal manøvrering
- Lett å manøvrere.
- Også utmerket til smale og begrensede areal.
- Kan kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm).
Hastighetsregulering på sidebørsten
- For å tilpasse hastigheten på sidebørsten i forhold til type smuss og mengde.
- Reduserer spredning av støv.
Bevegelig hovedvalsebørste
- Slitasjejustering er ikke nødvendig.
- Utmerket smussoppsamling også ved ujevnt underlag.
Brukervennlig driftskonsept
- Rullebørste og sidebørster kan enkelt slås av og på via en fotpedal.
- Bevegelser fremover og bakover kan enkelt justeres ved hjelp av en velgerbryter.
- Regulering av oppsuging ved feiing av våte overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/W)
|24 / 1000
|Driftstype
|Elektrisk
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|5100
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|6510
|Arbeidsbredde (mm)
|615
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|850
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1085
|Batterispenning (V)
|24
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Avfallsbeholder (l)
|50
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|6
|Filterflate (m²)
|2,3
|Lastekapasitet (kg)
|maks. 90
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|177,5
|Vekt, klar til bruk (kg)
|230
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|179,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Mekanisk filterrens
- Svevende børste
- Justerbar sugekraft
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Justerbar hastighet på sidebørstene
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Mobil beholder
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
- Multifunksjonelt display
- Home Base festeanordning
Videoer
Bruksområder
- Ideell for rengjøring av produksjonshaller, lager og små logistikkbygg
- For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
- Også for mindre eiendommer som verksteder, skoler, bensinstasjoner eller bilforhandler