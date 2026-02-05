Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp

Med KM 85/50 R trer du inn i en verden av feiemaskiner du sitter på. Maskinen er ekstremt smidig og kompakt, samtidig som den er enkel å betjene og har høy arealkapasitet.

Den batteridrevne feiemaskinen vår som du sitter på, KM 85/50 R, er perfekt for trange og utfordrende områder. Den kompakte designen og den høye manøvreringsevnen gjør at rengjøringsarbeidet kan utføres på områder med begrenset plass, i smale korridorer eller steder med mange hjørner. Denne allsidige og effektive innstegsmodellen har også imponerende arealkapasitet ved rengjøring av utendørs arealer. Maskinen er i tillegg ekstremt enkel å betjene og vedlikeholde. For eksempel kan det store støvfilteret, som sørger for støvfritt arbeid, enkelt rengjøres fra driftsstillingen. I tillegg er det mulig å få tilgang til komponentene gjennom et bredt deksel og å bytte den flytende hovedvalsebørsten uten verktøy. Du kan enkelt se når det er på tide å skifte valsen via slitasjeindikatoren som er godt synlig fra utsiden. Det er ikke nødvendig å gjøre etterfølgende justeringer av feiesystemet – selv ujevne gulvområder blir alltid feid rent. Den roterende sidebørsten forhindrer effektivt skade, og du kan justere rotasjonshastigheten der det er nødvendig. Det integrerte Home Base-systemet gjør det også mulig å ta med seg annet rengjøringsutstyr.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp: Smart beholderløsning
Smart beholderløsning
2 skuffer for enkel og trygg tømming av avfall. Avfallsbeholder uten grover kanter tillater toømming uten å etterlate rester. Hjul på avfallsbeholder forenkler håndteringen ved tømming.
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp: Effektivt filtersystem
Effektivt filtersystem
Planfilter i polyester. Effektiv rengjøring med dobbel skrape. Komfortabel driftstilling Tilgang til filteret gjennom bred dekselåpning uten behov for verktøy.
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp: Smart ergonomi for høy arbeidskomfor på arbeidsplassen
Smart ergonomi for høy arbeidskomfor på arbeidsplassen
Tydelig og ergonomiske feste driftselement. Justering av førersetet uten behov for verktøy. Høydejusterbar ratt.
Integrert Home Base system og oppbevaringsområde
  • Allsidig og praktisk tilkobling for enkel transport av annet rengjøringsutstyr
  • For enkel transport av søppelplukker, børster, kluter eller ekstra beholder.
  • Stort oppbevaringsutrymme baktil på maskinen.
Slitasjeindikator for hovedvalsebørste
  • Kan enkelt og bekvemt vises utenfra.
  • Nøyaktig bestemmelse av utskiftningstid.
Girende sidebørste
  • Beskytter sidebørsten fra skade.
  • Pålitelig og robust konstruksjon.
  • Reduserer drifts og servicekostnader.
Kompakt konstruksjon for maksimal manøvrering
  • Lett å manøvrere.
  • Også utmerket til smale og begrensede areal.
  • Kan kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm).
Hastighetsregulering på sidebørsten
  • For å tilpasse hastigheten på sidebørsten i forhold til type smuss og mengde.
  • Reduserer spredning av støv.
Bevegelig hovedvalsebørste
  • Slitasjejustering er ikke nødvendig.
  • Utmerket smussoppsamling også ved ujevnt underlag.
Brukervennlig driftskonsept
  • Rullebørste og sidebørster kan enkelt slås av og på via en fotpedal.
  • Bevegelser fremover og bakover kan enkelt justeres ved hjelp av en velgerbryter.
  • Regulering av oppsuging ved feiing av våte overflater.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fremdrift Elektrisk motor (likestrøm)
Motoreffekt (V/W) 24 / 1000
Driftstype Elektrisk
Maks. flatekapasitet (m²/t) 5100
Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 6510
Arbeidsbredde (mm) 615
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 850
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1085
Batterispenning (V) 24
Batteritid (t) maks. 2,5
Avfallsbeholder (l) 50
Stigningskapasitet (%) 12
Kjørehastighet (km/t) 6
Filterflate (m²) 2,3
Lastekapasitet (kg) maks. 90
Vekt (med tilbehør) (kg) 177,5
Vekt, klar til bruk (kg) 230
Vekt inkludert emballasje (kg) 179,5
Mål (L x B x H) (mm) 1171 x 870 x 1136

Scope of supply

  • Luftfylte hjul

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Mekanisk filterrens
  • Svevende børste
  • Justerbar sugekraft
  • Grovsmussklaff
  • Overkastprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Vakuum
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Justerbar hastighet på sidebørstene
  • Ladeindikator
  • Driftstimeteller
  • Mobil beholder
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Automatisk utsvingende sidebørste
  • Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
  • Multifunksjonelt display
  • Home Base festeanordning
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp

Videoer

Bruksområder
  • Ideell for rengjøring av produksjonshaller, lager og små logistikkbygg
  • For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
  • Også for mindre eiendommer som verksteder, skoler, bensinstasjoner eller bilforhandler
Tilbehør