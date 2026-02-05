Den batteridrevne feiemaskinen vår som du sitter på, KM 85/50 R, er perfekt for trange og utfordrende områder. Den kompakte designen og den høye manøvreringsevnen gjør at rengjøringsarbeidet kan utføres på områder med begrenset plass, i smale korridorer eller steder med mange hjørner. Denne allsidige og effektive innstegsmodellen har også imponerende arealkapasitet ved rengjøring av utendørs arealer. Maskinen er i tillegg ekstremt enkel å betjene og vedlikeholde. For eksempel kan det store støvfilteret, som sørger for støvfritt arbeid, enkelt rengjøres fra driftsstillingen. I tillegg er det mulig å få tilgang til komponentene gjennom et bredt deksel og å bytte den flytende hovedvalsebørsten uten verktøy. Du kan enkelt se når det er på tide å skifte valsen via slitasjeindikatoren som er godt synlig fra utsiden. Det er ikke nødvendig å gjøre etterfølgende justeringer av feiesystemet – selv ujevne gulvområder blir alltid feid rent. Den roterende sidebørsten forhindrer effektivt skade, og du kan justere rotasjonshastigheten der det er nødvendig. Det integrerte Home Base-systemet gjør det også mulig å ta med seg annet rengjøringsutstyr.