Feiemaskin med oppsug KM 85/50 R Bp Pack
Den smidige KM 85/50 R Bp Pack sitte-på-feiemaskinen kommer med batteri og lader som standard. Den har imponerende yteevne og er i tillegg enkel å betjene.
Innstegsmodellen KM 85/50 R Bp Pack imponerer med utmerket utstyr for en sitte-på-feiemaskin i denne priskategorien. Batteri og lader kommer som standard på samme måte som den roterende sidebørsten med hastighetsregulering, stort støvfilter for støvfritt arbeid og slitasjeindikator for hovedbørsten. Den ekstremt kompakte utformingen av denne maskinen sikrer høy manøvreringsevne, og gjør den godt egnet til bruk spesielt i trange og overfylte områder. I tillegg har den imponerende yteevne både inne og ute og er ekstremt enkel å betjene. Vedlikeholdsarbeid, som å bytte hovedbørste, kan utføres uten verktøy. Den flytende børsten trenger aldri å justeres, men fjerner likevel smuss på ujevne gulv uten å etterlate rester. Det brede åpningsdekselet gir verktøyfri tilgang til innsiden av maskinene. Operatøren kan enkelt rengjøre støvfilteret fra setet. Takket være vårt integrerte Home Base-system er det enkelt å frakte med seg ekstra rengjøringsutstyr.
Egenskaper og fordeler
Smart beholderløsning2 skuffer for enkel og trygg tømming av avfall. Avfallsbeholder uten grover kanter tillater toømming uten å etterlate rester. Hjul på avfallsbeholder forenkler håndteringen ved tømming.
Effektivt filtersystemPlanfilter i polyester. Effektiv rengjøring med dobbel skrape. Komfortabel driftstilling Tilgang til filteret gjennom bred dekselåpning uten behov for verktøy.
Smart ergonomi for høy arbeidskomfor på arbeidsplassenTydelig og ergonomiske feste driftselement. Justering av førersetet uten behov for verktøy. Høydejusterbar ratt.
Integrert Home Base system og oppbevaringsområde
- Allsidig og praktisk tilkobling for enkel transport av annet rengjøringsutstyr
- For enkel transport av søppelplukker, børster, kluter eller ekstra beholder.
- Stort oppbevaringsutrymme baktil på maskinen.
Slitasjeindikator for hovedvalsebørste
- Kan enkelt og bekvemt vises utenfra.
- Nøyaktig bestemmelse av utskiftningstid.
Girende sidebørste
- Beskytter sidebørsten fra skade.
- Pålitelig og robust konstruksjon.
- Reduserer drifts og servicekostnader.
Kompakt konstruksjon for maksimal manøvrering
- Lett å manøvrere.
- Også utmerket til smale og begrensede areal.
- Kan kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm).
Hastighetsregulering på sidebørsten
- For å tilpasse hastigheten på sidebørsten i forhold til type smuss og mengde.
- Reduserer spredning av støv.
Bevegelig hovedvalsebørste
- Slitasjejustering er ikke nødvendig.
- Utmerket smussoppsamling også ved ujevnt underlag.
Brukervennlig driftskonsept
- Rullebørste og sidebørster kan enkelt slås av og på via en fotpedal.
- Bevegelser fremover og bakover kan enkelt justeres ved hjelp av en velgerbryter.
- Regulering av oppsuging ved feiing av våte overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/W)
|24 / 1000
|Driftstype
|Elektrisk
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|5100
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|6510
|Arbeidsbredde (mm)
|615
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|850
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1085
|Batterikapasitet (Ah)
|115
|Batterispenning (V)
|24
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Avfallsbeholder (l)
|50
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|6
|Filterflate (m²)
|2,3
|Lastekapasitet (kg)
|maks. 90
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|218
|Vekt, klar til bruk (kg)
|230
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|220
|Mål (L x B x H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Mekanisk filterrens
- Svevende børste
- Justerbar sugekraft
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Justerbar hastighet på sidebørstene
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Mobil beholder
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
- Automatisk slitasjejustering av hovedvalsebørsten
- Multifunksjonelt display
- Home Base festeanordning
Videoer
Bruksområder
- Ideell for rengjøring av produksjonshaller, lager og små logistikkbygg
- For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
- Også for mindre eiendommer som verksteder, skoler, bensinstasjoner eller bilforhandler