Innstegsmodellen KM 85/50 R Bp Pack imponerer med utmerket utstyr for en sitte-på-feiemaskin i denne priskategorien. Batteri og lader kommer som standard på samme måte som den roterende sidebørsten med hastighetsregulering, stort støvfilter for støvfritt arbeid og slitasjeindikator for hovedbørsten. Den ekstremt kompakte utformingen av denne maskinen sikrer høy manøvreringsevne, og gjør den godt egnet til bruk spesielt i trange og overfylte områder. I tillegg har den imponerende yteevne både inne og ute og er ekstremt enkel å betjene. Vedlikeholdsarbeid, som å bytte hovedbørste, kan utføres uten verktøy. Den flytende børsten trenger aldri å justeres, men fjerner likevel smuss på ujevne gulv uten å etterlate rester. Det brede åpningsdekselet gir verktøyfri tilgang til innsiden av maskinene. Operatøren kan enkelt rengjøre støvfilteret fra setet. Takket være vårt integrerte Home Base-system er det enkelt å frakte med seg ekstra rengjøringsutstyr.