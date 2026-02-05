Feiemaskin med oppsug KM 85/50 W Bp
Robust batteridreven gå-bak-feiemaskin med stort flatfilter og bevegelig valsebørste. Maskinen er svært komfortabel i bruk og har høy arealkapasitet.
KM 85/50 W Bp er en robust batteridrevet gå-bak-støvsuger, utformet med en dobbel veggkonstruksjon og svingende sidebørste som er svært godt egnet til krevende bruk innenfor industri. Den er pålitelig, komfortabel og betjenes intuitivt med et skyvehåndtak. Feiemaskinen har drift både forover og bakover, og feier opptil 4725 m²/t dersom sidebørsten er i bruk (tilleggsutstyr). Den bevegelig valsebørsten flyter over underlaget, tilpasser seg automatisk til underlaget, noe som sikrer utmerkede resultater selv på ujevnt underlag eller ved store mengder smuss. En stor flatfilter bidrar til tilnærmet støvfritt arbeid, mens en dobbel skrape gir svært effektiv rengjøring. Børstevalse og filter er veldig enkle å skifte uten behov for verktøy. Alt dette og mange andre detaljer, som bl.a. skivebrems og Kärcher Home Base konsept for enkelt å kunne ta med rengjøringsredskaper, gjør KM 85/50 W Bp til et vellykket helhetskonsept.
Egenskaper og fordeler
Drift framover og bakover ved hjelp av skyvehåndtaketEnkel, intuitiv og brukervennlig betjening. Svært god manøvrerbarhet. Skivebremser som standard for sikker bremsing.
Bevegelig hovedvalsebørsteUtmerket smussoppsamling også ved ujevnt underlag. Ingen behov for etterjustering ved slitasje. Effektiv og rask rengjøring.
Robust og pålitelig ved de mest krevende oppgaveneStabil, dobbeltvegget rotasjonsramme. Utsvingbar sidekost hindrer skader. Store hjul for økt brukerkomfort.
Effektivt filtersystem
- Stort flatfilter med filterflate på totalt 2,3 m².
- Vaskbart polyesterfilter.
- Suveren rengjøring takket være dobbel skrape og horisontal monteringsposisjon.
Hovedvalsebørsten og filteret kan byttes uten bruk av verktøy
- Raskt og enkelt bytte ved slitasje.
- Rask kontroll av hovedvalsebørsten for å se om bånd eller plast har viklet seg inn.
- Tilgang til filteret via den rene siden, uten kontakt med støv og skitt.
Kompakt konstruksjon for maksimal manøvrering
- Lett å manøvrere.
- Godt egnet på trange steder og tettpakkede områder.
- Kan kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm).
Integrert Home Base system og oppbevaringsområde
- Allsidig og praktisk tilkobling for å ta med ekstra rengjøringsutstyr.
- Enkel transport av f.eks. grovsmussfjerner, koster eller filler.
- Oppbevaringsplass for mindre utstyr.
Brukervennlig driftskonsept
- Valsebørste og sidekost kan enkelt kobles til og fra.
- Kjøring forover eller bakover velges enkelt med skyvehåndtaket.
- Regulering av oppsuging ved feiing av våte overflater.
Stor avfallsbeholder
- Fjerner store mengder smuss og håndterer derfor langvarige arbeidsøkter.
- Enkelt uttak og sikker tømming av avfallet.
- Hjul på avfallsbeholder forenkler håndteringen ved tømming.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Drift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/W)
|24 / 912
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3825
|Arbeidsbredde (mm)
|615
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|850
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1085
|Avfallsbeholder (l)
|50
|Stigningskapasitet (%)
|15
|Kjørehastighet (km/t)
|4,5
|Filterflate (m²)
|2,3
|Batterirom (mm)
|362 / 348 / 290
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|138,4
|Vekt, klar til bruk (kg)
|226
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|149
|Mål (L x B x H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Flatfilter: laget av polyester
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Drift forover
- Drift bakover
- Svevende børste
- Mobil beholder
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Vakuum
- Kraftig fremdrift
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Justerbar sugekraft
- Sidebørste, løftbar/ justerbar
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket