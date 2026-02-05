KM 85/50 W Bp er en robust batteridrevet gå-bak-støvsuger, utformet med en dobbel veggkonstruksjon og svingende sidebørste som er svært godt egnet til krevende bruk innenfor industri. Den er pålitelig, komfortabel og betjenes intuitivt med et skyvehåndtak. Feiemaskinen har drift både forover og bakover, og feier opptil 4725 m²/t dersom sidebørsten er i bruk (tilleggsutstyr). Den bevegelig valsebørsten flyter over underlaget, tilpasser seg automatisk til underlaget, noe som sikrer utmerkede resultater selv på ujevnt underlag eller ved store mengder smuss. En stor flatfilter bidrar til tilnærmet støvfritt arbeid, mens en dobbel skrape gir svært effektiv rengjøring. Børstevalse og filter er veldig enkle å skifte uten behov for verktøy. Alt dette og mange andre detaljer, som bl.a. skivebrems og Kärcher Home Base konsept for enkelt å kunne ta med rengjøringsredskaper, gjør KM 85/50 W Bp til et vellykket helhetskonsept.