Den kompakte industrielle gå-bak-feiemaskinen KM 85/50 W Bp Pack kommer med suverent standardutstyr. Maskinen kommer for eksempel med skivebrems, batteri og batterilader. Det store svært effektive flatfilteret med dobbel skrape tillater nærmest støvfritt arbeid, mens den flytende hovedbørsten muliggjør gode rengjøringsresultater også på ujevnt underlag og ved store mengder smuss. Et praktisk og intuitivt betjeningskonsept gjør det enkelt å bytte mellom fremover- og bakoverdrift ved å dra eller trykke i håndtaket, og med Home Base-systemet får man fraktet med seg det man trenger av annet rengjøringsutstyr. Den robuste maskinen med svingende sidebørste og dobbeltvegget ramme er ideell for tøffe bruksområder. Hovedbørste og filter byttes verktøyfritt og enkelt, og den den høye arealytelsen på opptil 4725 m²/t (med valgfri sidebørste til venstre), gjør at maskinen oppfyller de høye kravene i industrimiljøet.