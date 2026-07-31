Feiemaskin med oppsug KM 85/50 W Bp Pack

Gå-bak-feiemaskin KM 85/50 W Bp Pack har høy områdeytelse og er utstyrt med batteri og batterilader som standard. Leveres med flytende hovedbørste og stort flatfilter.

Den kompakte industrielle gå-bak-feiemaskinen KM 85/50 W Bp Pack kommer med suverent standardutstyr. Maskinen kommer for eksempel med skivebrems, batteri og batterilader. Det store svært effektive flatfilteret med dobbel skrape tillater nærmest støvfritt arbeid, mens den flytende hovedbørsten muliggjør gode rengjøringsresultater også på ujevnt underlag og ved store mengder smuss. Et praktisk og intuitivt betjeningskonsept gjør det enkelt å bytte mellom fremover- og bakoverdrift ved å dra eller trykke i håndtaket, og med Home Base-systemet får man fraktet med seg det man trenger av annet rengjøringsutstyr. Den robuste maskinen med svingende sidebørste og dobbeltvegget ramme er ideell for tøffe bruksområder. Hovedbørste og filter byttes verktøyfritt og enkelt, og den den høye arealytelsen på opptil 4725 m²/t (med valgfri sidebørste til venstre), gjør at maskinen oppfyller de høye kravene i industrimiljøet.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 W Bp Pack: Drift framover og bakover ved hjelp av skyvehåndtaket
Drift framover og bakover ved hjelp av skyvehåndtaket
Enkel, intuitiv og brukervennlig betjening. Svært god manøvrerbarhet. Skivebremser som standard for sikker bremsing.
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 W Bp Pack: Bevegelig hovedvalsebørste
Bevegelig hovedvalsebørste
Utmerket smussoppsamling også ved ujevnt underlag. Ingen behov for etterjustering ved slitasje. Effektiv og rask rengjøring.
Feiemaskin med oppsug KM 85/50 W Bp Pack: Robust og pålitelig ved de mest krevende oppgavene
Robust og pålitelig ved de mest krevende oppgavene
Stabil, dobbeltvegget rotasjonsramme. Utsvingbar sidekost hindrer skader. Store hjul for økt brukerkomfort.
Effektivt filtersystem
  • Stort flatfilter med filterflate på totalt 2,3 m².
  • Vaskbart polyesterfilter.
  • Suveren rengjøring takket være dobbel skrape og horisontal monteringsposisjon.
Hovedvalsebørsten og filteret kan byttes uten bruk av verktøy
  • Raskt og enkelt bytte ved slitasje.
  • Rask kontroll av hovedvalsebørsten for å se om bånd eller plast har viklet seg inn.
  • Tilgang til filteret via den rene siden, uten kontakt med støv og skitt.
Kompakt konstruksjon for maksimal manøvrering
  • Lett å manøvrere.
  • Godt egnet på trange steder og tettpakkede områder.
  • Kan kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm).
Integrert Home Base system og oppbevaringsområde
  • Allsidig og praktisk tilkobling for å ta med ekstra rengjøringsutstyr.
  • Enkel transport av f.eks. grovsmussfjerner, koster eller filler.
  • Oppbevaringsplass for mindre utstyr.
Brukervennlig driftskonsept
  • Valsebørste og sidekost kan enkelt kobles til og fra.
  • Kjøring forover eller bakover velges enkelt med skyvehåndtaket.
  • Regulering av oppsuging ved feiing av våte overflater.
Stor avfallsbeholder
  • Fjerner store mengder smuss og håndterer derfor langvarige arbeidsøkter.
  • Enkelt uttak og sikker tømming av avfallet.
  • Hjul på avfallsbeholder forenkler håndteringen ved tømming.
Batteri og batterilader inkludert
  • Langvarig, høyytelses batteri for lang driftstid.
  • Støysvak og utslippsfritt arbeid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Elektrisk
Drift Elektrisk motor (likestrøm)
Motoreffekt (V/W) 24 / 912
Maks. flatekapasitet (m²/t) 3825
Arbeidsbredde (mm) 615
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 850
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1050
Avfallsbeholder (l) 50
Stigningskapasitet (%) 15
Kjørehastighet (km/t) 4,5
Filterflate (m²) 2,3
Batterirom (mm) 362 / 348 / 290
Batteritid (t) maks. 2,5
Vekt (med tilbehør) (kg) 214
Vekt, klar til bruk (kg) 226
Vekt inkludert emballasje (kg) 224,6
Mål (L x B x H) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Scope of supply

  • Flatfilter: laget av polyester

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Svevende børste
  • Mobil beholder
  • Grovsmussklaff
  • Overkastprinsipp
  • Vakuum
  • Kraftig fremdrift
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Ladeindikator
  • Driftstimeteller
  • Justerbar sugekraft
  • Sidebørste, løftbar/ justerbar

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
  • For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
  • For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
  • Også ideell for mindre verksteder og i landbruket
Tilbehør