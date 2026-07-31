Feiemaskin med oppsug KM 85/50 W Bp Pack
Gå-bak-feiemaskin KM 85/50 W Bp Pack har høy områdeytelse og er utstyrt med batteri og batterilader som standard. Leveres med flytende hovedbørste og stort flatfilter.
Den kompakte industrielle gå-bak-feiemaskinen KM 85/50 W Bp Pack kommer med suverent standardutstyr. Maskinen kommer for eksempel med skivebrems, batteri og batterilader. Det store svært effektive flatfilteret med dobbel skrape tillater nærmest støvfritt arbeid, mens den flytende hovedbørsten muliggjør gode rengjøringsresultater også på ujevnt underlag og ved store mengder smuss. Et praktisk og intuitivt betjeningskonsept gjør det enkelt å bytte mellom fremover- og bakoverdrift ved å dra eller trykke i håndtaket, og med Home Base-systemet får man fraktet med seg det man trenger av annet rengjøringsutstyr. Den robuste maskinen med svingende sidebørste og dobbeltvegget ramme er ideell for tøffe bruksområder. Hovedbørste og filter byttes verktøyfritt og enkelt, og den den høye arealytelsen på opptil 4725 m²/t (med valgfri sidebørste til venstre), gjør at maskinen oppfyller de høye kravene i industrimiljøet.
Egenskaper og fordeler
Drift framover og bakover ved hjelp av skyvehåndtaketEnkel, intuitiv og brukervennlig betjening. Svært god manøvrerbarhet. Skivebremser som standard for sikker bremsing.
Bevegelig hovedvalsebørsteUtmerket smussoppsamling også ved ujevnt underlag. Ingen behov for etterjustering ved slitasje. Effektiv og rask rengjøring.
Robust og pålitelig ved de mest krevende oppgaveneStabil, dobbeltvegget rotasjonsramme. Utsvingbar sidekost hindrer skader. Store hjul for økt brukerkomfort.
Effektivt filtersystem
- Stort flatfilter med filterflate på totalt 2,3 m².
- Vaskbart polyesterfilter.
- Suveren rengjøring takket være dobbel skrape og horisontal monteringsposisjon.
Hovedvalsebørsten og filteret kan byttes uten bruk av verktøy
- Raskt og enkelt bytte ved slitasje.
- Rask kontroll av hovedvalsebørsten for å se om bånd eller plast har viklet seg inn.
- Tilgang til filteret via den rene siden, uten kontakt med støv og skitt.
Kompakt konstruksjon for maksimal manøvrering
- Lett å manøvrere.
- Godt egnet på trange steder og tettpakkede områder.
- Kan kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm).
Integrert Home Base system og oppbevaringsområde
- Allsidig og praktisk tilkobling for å ta med ekstra rengjøringsutstyr.
- Enkel transport av f.eks. grovsmussfjerner, koster eller filler.
- Oppbevaringsplass for mindre utstyr.
Brukervennlig driftskonsept
- Valsebørste og sidekost kan enkelt kobles til og fra.
- Kjøring forover eller bakover velges enkelt med skyvehåndtaket.
- Regulering av oppsuging ved feiing av våte overflater.
Stor avfallsbeholder
- Fjerner store mengder smuss og håndterer derfor langvarige arbeidsøkter.
- Enkelt uttak og sikker tømming av avfallet.
- Hjul på avfallsbeholder forenkler håndteringen ved tømming.
Batteri og batterilader inkludert
- Langvarig, høyytelses batteri for lang driftstid.
- Støysvak og utslippsfritt arbeid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Drift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/W)
|24 / 912
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3825
|Arbeidsbredde (mm)
|615
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|850
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1050
|Avfallsbeholder (l)
|50
|Stigningskapasitet (%)
|15
|Kjørehastighet (km/t)
|4,5
|Filterflate (m²)
|2,3
|Batterirom (mm)
|362 / 348 / 290
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|214
|Vekt, klar til bruk (kg)
|226
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|224,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Flatfilter: laget av polyester
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Drift forover
- Drift bakover
- Svevende børste
- Mobil beholder
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Vakuum
- Kraftig fremdrift
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
- Justerbar sugekraft
- Sidebørste, løftbar/ justerbar
Videoer
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket